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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Persepolis, derbide Esteghlal'i devirdi! - Futbol Haberleri

        İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Persepolis, derbide Esteghlal'i devirdi!

        İsmail Kartal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Persepolis, İran Pers Körfez Pro Ligi'ndeki derbi maçta Esteghlal'i 2-1 mağlup etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2025 - 19:27 Güncelleme: 27.02.2025 - 19:27
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        İsmail Kartal'dan İran'da derbi zaferi1
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        Türk teknik direktör İsmail Kartal, İran'da görev yaptığı Persepolis takımıyla derbi zaferi kazandı. İran Pers Körfez Pro Ligi'nin 21. haftasında ezeli rakibi Esteghlal'i ağırlayan Persepolis, mücadeleden 2-1 galip ayrılıp şampiyonluk yarışında hata yapmadı.

        Persepolis'i üç puana taşıyan golleri 45'te Hossein Kanaani (pen.) ve 71'de Ali Alipour kaydetti.

        Esteghlal'in tek golü 55'te Ali Kooshki'den geldi.

        Ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran ve evinde üste üste 4. galibiyetini alan İsmail Kartal'ın ekibi puanını 41'e yükseltti. 3. sıradaki Persepolis'in liderle arasında 4 puan fark bulunuyor.

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