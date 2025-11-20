Habertürk
        İsmail Yüksek'ten romantik paylaşım

        Fenerbahçe'nin yıldızı İsmail Yüksek, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Esin Matraş ile romantik akşam yemeğini sosyal medyada paylaştı

        Giriş: 20.11.2025 - 20:55 Güncelleme: 21.11.2025 - 08:38
        Fenerbahçe'nin ünlü futbolcusu İsmail Yüksek, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile gündeme geldi.

        Özel hayatını genellikle gözlerden uzak tutan Yüksek, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Esin Matraş'la romantik bir akşam yemeğinde çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından beyaz kalp emojisi ile paylaştı.

        #Esin Matraş
        #İsmail Yüksek
