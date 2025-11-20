İsmail Yüsek'ten romantik paylaşım
Fenerbahçe'nin yıldızı İsmail Yüsek, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Esin Matraş ile romantik akşam yemeğini sosyal medyada paylaştı
Giriş: 20.11.2025 - 20:55 Güncelleme: 20.11.2025 - 21:01
Fenerbahçe'nin ünlü futbolcusu İsmail Yüsek, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile gündeme geldi.
Özel hayatını genellikle gözlerden uzak tutan Yüsek, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Esin Matraş'la romantik bir akşam yemeğinde çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından beyaz kalp emojisi ile paylaştı.
