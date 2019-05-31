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İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından yapılan ‘Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’ araştırmasının sonuçları belli oldu.

Tarım sektöründe faaliyet gösteren yerli sanayi firması ve OYAK Grubu şirketlerinden Hektaş, bu yıl ilk defa İSO 500 listesinde yer aldı.

Hektaş Genel Müdürü Levent Ortakçıer, "63 yıldır hem sektörümüze hem de ülkemiz ekonomisine katkı sağlıyor, katma değer yaratan yenilikçi çalışmalara ağırlık veriyoruz. Amacımız, ülkemize maksimum katkı sağlamak ve üreticilerimizi her alanda desteklemek. Bu amaç doğrultusunda yaptığımız çalışmaların meyvelerini İSO 500 listesine girerek aldığımıza inanıyorum. Listenin zirvesine doğru olan yolculuğumuzu emin adımlarla sürdüreceğiz” dedi.

Yarım asrı aşkın süredir tarım sektöründe faaliyet gösteren şirketin, Türkiye’nin ekolojik yapısına ve ürün çeşitliliğine uygun 350’den fazla bitki koruma, bitki besleme, tohum, hayvan sağlığı ve evcil hayvan maması ürünlerini sektörle buluşturduğu bildirildi.