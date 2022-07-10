Ispanağın sağlığa faydaları 0:00 / 0:00

Kış sebzeleri arasında yer alan ıspanak, insan sağlığına fayda sağlayan pek çok vitamin ve minerali bünyesinde taşımaktadır. Hem yemeklerde hem de içeceklerde kullanılan ıspanak son dönemlerde sağlıklı tatlıların yapımında nadir de olsa karşımıza çıkmaktadır. Bu yüzden ıspanağın faydaları ve zararlarının yanı sıra nasıl kullanıldığı da merak edilir. Ispanağın faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından sıkça dile getirilmektedir.

Ispanak Faydaları

Glikogliserolipit ıspanak içerisinde bolca yer alır. Bu da sindirim sisteminde meydana gelen iltihapların iyileşmesine ve yeni iltihapların oluşmasını engeller.

Ispanak lif oranı yüksek bir sebzedir. Bu yüzden besinlerin parçalanmasına yardımcı olur ve sindirim sistemini düzenler.

Beta-karoten içeriğine sahip olan ıspanak göz sağlığı için faydalı bir yiyecektir. Katarak hastalığının oluşmasını önleyici bir özelliği bulunur.

Ispanakta K vitamini de bulunur. K vitamini kanı pıhtılaştırır. Böylelikle hemofili semptomları hafifler. Buna ek olarak glikojen üretimini kontrol ederek karaciğerin daha düzenli ve sağlıklı çalışmasına yardımcı olur.

Antioksidan özelliği olan ıspanak, kalp hastalığından hipertansiyona kadar birçok hastalığı önlemek için de tüketilir.

Ispanağın içeriğindeki bileşenler, kanserli hücrelerin büyümesini engeller.

Kalsiyum içeriği yüksek olan ıspanak kemik gelişiminin de dostudur.

İçeriğinde magnezyum, fosfor ve çinko bulunan ıspanak diş ve tırnak sağlığı için de oldukça faydalı bir besindir.

Ispanak içeriğinde yer alan lutein maddesi damar sertleşmesi problemlerinin önüne geçer. Bu yüzden hamile olan ve emziren anneler tarafından ıspanak tüketiminin arttırılması önerilir.

Ispanak Zararları

Sağlık dostu olan ıspanak sebzesinin zararlarına dikkat edilmelidir. Ispanak zararları tüketilmeden önce dikkatli bir şekilde araştırılmalıdır. Ispanak tüketiminde ilk dikkat edilmesi gereken nokta ıspanağın yıkanmasıdır.

Ispanak yıkandıktan sonra kısa sürede pişirilmelidir ve en fazla iki kez ısıtılmalıdır. Aksi halde içeriğindeki nitrat, nitrite dönüşür ve zehirlenmeye yol açar.

Ispanak tüketiminde histamin duyarlılığı olanlar dikkatli olmalıdır. Histamin duyarlılığı olan kişiler tarafından tüketildiğinde vücutta dökülme ve kızarıklık meydana gelir.

Ispanağın yan etkilerinin belirtileri ise şu şekildedir:

Midede meydana gelen kramplar.

Mide bulantısı

Kusma

Yoğun baş ağrısı

İshal

Yüksek ateş

Yorgunluk ve halsizlik

Görmede bulanıklık

Ispanağın fazla tüketimi de sağlığa zarar verebilir. Ispanakta oksalatın oranı yüksektir. Bu da fazla tüketimde böbrek taşının artmasına yol açabilir. Bunun yanı sıra K vitamininin fazla olması ile birlikte kan pıhtılaşma ihtimalinin artmasına yol açabilir. Bu sebeple ıspanak tüketen kişilerin dikkatli olması gerekmektedir.

Ispanak Neye İyi Gelir?

Ispanak neye iyi gelir? sorusu sağlıklı beslenmek isteyen kişiler tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alır. Sindirim sistemini düzenleyen ve idrar söktürücü özelliği olan ıspanak pek çok hastalığa iyi geldiği gibi, zayıflamaya da yardımcı olan bir besindir. İçeriği ile birlikte özellikle son dönemlerde sağlıklı içeceklerin içerisinde yer alır. Kalori açısından da düşük olan ıspanak, ıspanak yemeği olarak da pişirilerek tüketilebilir. Lif oranı yüksek olduğu için tok tutma özelliği bulunmaktadır.