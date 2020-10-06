Çorba çeşitleri anan yemek öncesi olmazsa olmazlardan. Ispanak gibi vitaminli sebzelerle yapılınca daha da mükemmel oluyor. Ben size ıspanaklı çorba tarifini vereceğim. Bu ıspanaklı çorbayı çocuklara, güzel ve lezzetli bir şekilde yaparsanız sevdirebilirsiniz.

Ispanak Çorbası İçin Gereken Malzemeler:

3 kök ıspanak

2 yemek kaşığı iri pilavlık bulgur

2 su bardağı yoğurt

2 yemek kaşığı un

1 tatlı kaşığı tereyağı

6-7 su bardağı su

Ispanak Çorbası Yapılışı:

Tencereye suyu ve bulguru alarak ocağın altını açın.

Üzerine iyice yıkanıp, doğranmış ve ince ince kıyılmış ıspanağı ekleyin.

Bulgur yumuşayana kadar pişirin.

Yoğurt ve unun homojen bir kıvam alana kadar karıştırın.

Kaynayan çorbanın suyundan alarak, azar azar tamamının tencereye aktarın. Kaynayana kadar karıştırın.

Kaynadıktan sonra tuzunu ilave edin.

3 dakika daha kaynattıktan sonra ocaktan alın.

Sıcak olarak kaselere bölüp servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Püf Noktası:

Yoğurt ve un karışımını azar azar ilave edin.

Daha sonra sürekli karıştırarak çorbanızı pişirin.

Çorba hazır olduktan sonra pürüzsüz kıvam isterseniz, blenderden da geçirebilirsiniz.

Daha lezzeti olsun isterseniz, et ya da tavuk suyu kullanabilirsiniz.

Çorbanızın çok koyu kıvamda olduğunu düşünüyorsanız, içine kaynamış su ekleyebilirsiniz.