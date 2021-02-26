Ispanaklı krep pastası malzemeleri

10 yaprak ıspanak

2 adet yumurta

1 çay bardağı sıvıyağ

3 çay bardağı süt

6 yemek kaşığı un tepeleme

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 fiske tuz

Kreması için

1 paket 200 ml krema

1 yemek kaşığı bal

1 paket kremşanti…

Tüm bunlar geniş bir kapta kıvamı yoğunlaşana kadar çırpılır…

Ispanaklı krep pastası

Ispanaklı krep pastası tarifi ve yapılışı

Yumurta, süt, sıvıyağ ıspanak iyice parçalanana kadar blendırdan geçirilir.

Daha sonra toz malzeme eklenip çırpılır.

Isıtılmış ve hafif yağlanmış krep tavasına yeteri kadar harçtan döküp, kısık ateşte alt üst pişirilir…

Soğuduktan sonra içersine hazırlanan kremadan sürülür ve rulo şeklinde sarılır…

Üzeri streçle kapatılır.

Dolapta 30 dakika kadar dinlendikten sonra isteğe göre dilimlenir.

Ardından servis edilir.