İspanya - Almanya maçı CANLI YAYIN

STAT: Stuttgart Arena

HAKEM: Anthony Taylor (İngiltere)

SAAT: 19.00

YAYIN: TRT1

İSPANYA: Unai Simon, Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabian Ruiz, Pedri, Lamine Yamal, Nico Williams, Morata.

ALMANYA: Neuer, Kimmich, Rüdiger, Tah, David Raum, Kroos, Emre Can, Sane, İlkay Gündogan, Musiala, Havertz.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te çeyrek final heyecanı başladı. Turnuvanın favorilerinden gösterilen İspanya ve Almanya, "erken final" olarak nitelendirilen mücadelede karşı karşıya geliyorlar.

İspanya, çeyrek finale tüm maçlarını kazanarak geldi. İtalya, Hırvatistan ve Arnavutluk'un yer aldığı B Grubu'ndan gol yemeden 3'te 3 yaparak lider çıkan İspanya, son 16 turunda Gürcistan'ı eleyerek çeyrek finalist oldu.

A Grubu'nda yer alan ev sahibi Almanya ise İsviçre, Macaristan ve İskoçya ile karşılaştı. Almanlar, 2 galibiyet, 1 beraberlikle çıktıkları son 16 turunda Danimarka'yı geçerek çeyrek finale geldi.

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REKABETTE DENGE HAKİM

Güçlü iki takımın rekabetinde dengeli bir sonuç görülüyor. İki ekip daha önce 26 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda İspanya 8, Almanya ise 9 kez kazandı. Dokuz mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. İspanya'nın attığı 32 gole, Almanya 31 golle karşılık verdi.

SON 20 YILDA İSPANYA ÜSTÜN

İspanya, yaklaşık son 20 yılda Almanya ile yaptığı maçlarda bariz üstünlük kurdu.

Söz konusu dönemde iki takım, 5'i resmi, 3'ü de dostluk maçı statüsünde olmak üzere toplam 8 kez karşılaştı. İspanya, resmi maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. 2020'deki UEFA Uluslar Ligi organizasyonunda rakibini 6-0 yenen İspanya, sansasyonel bir skor aldı.