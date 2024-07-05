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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası İspanya - Almanya maçı CANLI YAYIN - 2024 Avrupa Şampiyonası Haberleri

        İspanya - Almanya maçı CANLI YAYIN

        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) "erken final" olarak nitelendirilen mücadelede İspanya - Almanya çeyrek finalde karşı karşıya geliyor. Bu turu geçen ekip, Portekiz-Fransa eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.07.2024 - 17:53 Güncelleme: 05.07.2024 - 17:53
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        STAT: Stuttgart Arena

        HAKEM: Anthony Taylor (İngiltere)

        SAAT: 19.00

        YAYIN: TRT1

        İSPANYA: Unai Simon, Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabian Ruiz, Pedri, Lamine Yamal, Nico Williams, Morata.

        ALMANYA: Neuer, Kimmich, Rüdiger, Tah, David Raum, Kroos, Emre Can, Sane, İlkay Gündogan, Musiala, Havertz.

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        Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te çeyrek final heyecanı başladı. Turnuvanın favorilerinden gösterilen İspanya ve Almanya, "erken final" olarak nitelendirilen mücadelede karşı karşıya geliyorlar.

        ÇEYREK FİNAL YOLLARI

        İspanya, çeyrek finale tüm maçlarını kazanarak geldi. İtalya, Hırvatistan ve Arnavutluk'un yer aldığı B Grubu'ndan gol yemeden 3'te 3 yaparak lider çıkan İspanya, son 16 turunda Gürcistan'ı eleyerek çeyrek finalist oldu.

        A Grubu'nda yer alan ev sahibi Almanya ise İsviçre, Macaristan ve İskoçya ile karşılaştı. Almanlar, 2 galibiyet, 1 beraberlikle çıktıkları son 16 turunda Danimarka'yı geçerek çeyrek finale geldi.

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        REKABETTE DENGE HAKİM

        Güçlü iki takımın rekabetinde dengeli bir sonuç görülüyor. İki ekip daha önce 26 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda İspanya 8, Almanya ise 9 kez kazandı. Dokuz mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. İspanya'nın attığı 32 gole, Almanya 31 golle karşılık verdi.

        SON 20 YILDA İSPANYA ÜSTÜN

        İspanya, yaklaşık son 20 yılda Almanya ile yaptığı maçlarda bariz üstünlük kurdu.

        Söz konusu dönemde iki takım, 5'i resmi, 3'ü de dostluk maçı statüsünde olmak üzere toplam 8 kez karşılaştı. İspanya, resmi maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. 2020'deki UEFA Uluslar Ligi organizasyonunda rakibini 6-0 yenen İspanya, sansasyonel bir skor aldı.

        Takımlar arasında yapılan 3 dostluk müsabakasında ise İspanya ve Almanya birer kez kazanırken, bir mücadele de berabere bitti.

        CEZA SINIRINDAKİ İSİMLER

        İspanya'da 4, Almanya'da ise 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

        İspanya Milli Takımı'nda Dani Carvajal, Robin le Normand, Alvaro Morata ve Dani Vivian ile Alman Milli Takımı'nda Robert Andrich, Maximilian Mittelstadt ve Antonio Rüdiger, karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda, çıkmaları muhtemel yarı final karşılaşmasında forma giyemeyecek.

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