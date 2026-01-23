Habertürk
        İspanya, Barış Kurulu davetini reddetti | Dış Haberler

        İspanya, Barış Kurulu davetini reddetti

        İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık ettiği Barış Kurulu'na katılmaları için yapılan daveti reddettiklerini bildirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 20:31 Güncelleme: 23.01.2026 - 20:48
        İspanya, Barış Kurulu davetini reddetti
        İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık ettiği Barış Kurulu'na ilişkin, katılmayacaklarını belirterek, "Davet için teşekkür ediyoruz, ancak reddediyoruz" dedi.

        ABD Başkanı Donald Trump'ın kurucusu olduğu ve uluslararası anlaşmazlıkların çözümü için Birleşmiş Milletler (BM) ile birlikte çalışacağını duyurduğu Barış Kurulu'na çok sayıda ülke davet edildi. Kuruluş sözleşmesinin dün imzalandığı Barış Kurulu'na toplamda ABD dahil 22 ülke katıldı.

        Trump tarafından kurula davet edilen çok sayıda ülke bulunurken, bu davete İspanya'dan olumsuz cevap geldi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, dün düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin ardından yaptığı basın açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık ettiği Barış Kurulu'na katılmayacaklarını açıklayarak, "Davet için teşekkür ediyoruz, ancak reddediyoruz" dedi.

        İspanya Başbakanı Sanchez, İspanya'nın BM'ye ve çok taraflılığa verdiği önem nedeniyle girişime katılmadıklarını söyleyerek Filistin yönetiminin de kurulda yer almadığına vurgu yaptı.

