İspanya'da ayrılıkçı Katalan siyasetçi Puigdemont, 7 yıl sonra ülkesine döndü: İlk mesajı ne oldu?

İspanya'da kalan Katalan siyasetçiler, "anayasal düzeni kısmen ya da tamamen şiddet yoluyla yıkmak", "kanunun uygulanmasına engel olmak", "devlet kurumlarına itaatsizlik" ve "kamu malını kötüye kullanmak" suçlarından yargılanarak 9 ila 13 yıl hapis cezaları almış, Haziran 2021'de çıkartılan kısmi af ile serbest bırakılmışlardı.

Yurt dışında farklı ülkelere giden 7 Katalan siyasetçiden şimdiye kadar 5'i İspanya'ya geri dönerken, eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont döneminde Katalan hükümetinde bakan olan Toni Comin ve Lluis Puig haklarındaki "arama ve tutuklama emri"nin devam etmesi nedeniyle yurt dışında yaşamaya devam ediyor.