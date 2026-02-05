İspanya'da farelerdeki pankreas kanserini tedavi eden araştırma umut oldu

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mert Erkan, İspanyol araştırmacıların yürüttüğü "üçlü kombinasyon tedavisi" olarak tanımlanan çalışmayı değerlendirdi.

Pankreas kanserine çok sık rastlanmadığını, ancak ölüm istatistiklerine bakıldığında en ölümcül kanser türleri arasında olduğunu belirten Erkan, bu kanserin erken evrede tespit edilse bile yüksek yayılma riski nedeniyle ölümcül seyrini sürdürdüğünü vurguladı.

Erkan, "Pankreas kanserinde standart tedavi, mümkün olduğunda cerrahi, sonra sistemik tedavidir. Bunlar hücreye verilen zehirlerdir, hücreye bozuk yapı taşı verilir ve bunu kullanan hücrelerin bölünürken ölmesi sağlanır. Akıllı ilaç olarak adlandırılan yeni model ilaçlar ise standart kemoterapiden farklı olarak belli molekülleri hedefler. Bu çalışmanın farkı, kullanılan hedefe yönelik ilaçların kanseri birkaç noktadan hedefleyerek etkisiz hale getirmeye çalışmasıdır" dedi.

REKLAM

Pankreas kanserinde en sık karşılaşılan genetik değişikliklerden birinin K-RAS mutasyonu olduğunu kaydeden Erkan, pankreas kanserlerinin yaklaşık yüzde 90-95'inde K-RAS mutasyonunun ortak olarak bulunduğunu, K-RAS'ın hücrenin dış dünyadan aldığı sinyallerin birleştiği merkezde yer aldığını söyledi.

İkinci kuşak sekanslama yöntemleriyle tümörlerin genetik yapısının daha iyi analiz edilebildiğini dile getiren Erkan, "K-RAS'tan çıkan komutlar hücreye 'bölün', 'çoğal', 'direnç göster' gibi kritik emirler veriyor. K-RAS mutasyonları, dış sinyallere ihtiyaç olmadan hücreye sürekli bölünme ve çoğalma komutu verdiği için pankreas kanseri olgularında yüzde 90-95 oranında ortak olarak bulunuyor" diye konuştu. Araştırma kapsamında K-RAS'a saldırmanın ilk defa akla gelmiş bir şey olmadığını ifade eden Erkan, "Bu çalışmanın farkı K-RAS'ı hedef aldığı kadar, K-RAS'ın öncesinde K-RAS dışı yollarla da hücre merkezine 'bölün', 'çoğal', 'direnç göster' komutu gösteren epitelyal büyüme faktörlerini bloke eden, bizim meme ve akciğer kanserinde çok kullandığımız yolu bloke eden, ikinci bir ilaç kullanıyor" dedi. REKLAM Çalışmanın henüz kliniğe girmiş bir tedavi olmadığını, fareler üzerinde uygulandığını ve sonuç alındığını söyleyen Erkan, "Çalışma başarılı sonuçlar gösterdi. Hem tümörü, çoğalmasını engelleyerek küçülttü, yok etti, hem de bunun 200 gün gibi etkili olduğunu gösterdi. Bu hayvanların ömrünün bir yıl civarında olduğunu düşünün, dolayısıyla etkisinin uzun süreli olduğu düşünülüyor" değerlendirmesini yaptı.