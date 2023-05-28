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İspanya'da halk yerel seçimler için sandık başına gitti

İspanya'da 35,1 milyon seçmenin kayıtlı olduğu, 12 özerk yönetim ve 8 bin 131 belediye meclisinin üyelerinin belirleneceği yerel seçimler için oy kullanma işlemi başladı.

İspanya'da halk yerel seçimler için sandık başına gitti
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AA

Oy kullanma işleminin yerel saatle 09.00'da (TSİ 10.00) başladığı seçimler ülkedeki 17 özerk yönetimden 12'sinin (Aragon, Asturias, Kanarya Adaları, Balear Adaları, Cantabria, Castilla La Mancha, Madrid, Valencia, Extremadura, La Rioja, Navarra ve Murcia) yerel parlamentolarını, Kuzey Afrika topraklarında olan Ceuta ve Melilla özerk şehirlerin meclislerini ve 8 bin 131 belediye başkanını belirleyecek.

Siyasi partiler seçim kampanyası boyunca terör örgütü ETA'nın bazı üyelerinin aday gösterilmesi ve posta yoluyla kullanılan oyların satın alındığı iddiaları başta olmak üzere sağlık, ekonomik kriz, kuraklık ve göçmen konularını tartıştı.

Yerel seçimlerde 60 binden fazla belediye meclis üyesi ve toplamda 736 özerk yönetim parlamentosu milletvekili seçilecek.

İspanya'da yıl sonunda genel seçimler yapılması öngörüldüğünden bugünkü yerel seçimlerin ülkenin yeni siyasi yapısına da ışık tutması öngörülüyor.

Ülke demokrasi tarihindeki ilk olan ve 2020 başında kurulan koalisyon hükümetinin büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ile küçük ortağı Unidas Podemos'un (UP), ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP) ile aday listesini 4 yıl önceki son yerel seçimlere göre yüzde 260 artıran aşırı sağcı Vox partisinin alacağı oy oranları yıl sonundaki genel seçimler öncesi belirleyici olacak.

Ayrıca, ETA terör örgütü ile bağlantılı geçmişte hüküm giymiş 37 kişiyi aday gösteren, Bask bölgesinde faaliyet gösteren EH Bildu partisinin alacağı oy da takip edilecek.

Yerel seçimlerde 800 binden fazla Müslüman seçmen de bulunuyor.

Ceuta kentinde faaliyet gösteren "Onur ve Vatandaşlık Hareketi" (MDyC) adlı siyasi parti, aday listesini ilk defa tamamen Müslümanlar vatandaşlardan oluşturarak İspanya'da bir ilki gerçekleştirdi.

Dört yıl öncesine göre yaklaşık 243 bin daha fazla seçmenin oy kullanacağı yerel seçimlerde en çok merak edilen sonuçlar, mevcut durumda PP'nin çoğunluğa sahip olduğu Madrid özerk yönetimi ve belediye başkanlığı, Ada Colau'nun 3. kez seçilmeyi hedeflediği Barselona'daki belediye başkanlığı ile Valensiya, Aragon ve Extremadura özerk yönetimleri olarak sıralanıyor.

35,1 milyon seçmenin kayıtlı olduğu yerel seçimler için başkent Madrid'deki Nuestra Senora del Buen Consejo okulunda oyunu kullanan Başbakan Pedro Sanchez, siyasi liderler arasında sandık başına en erken gidenlerden biri oldu.

Oy kullanma işlemi yerel saatle 20.00'da (TSİ 21.00) bitecek.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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