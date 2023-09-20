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        İspanya'da kadın futbolcuların milli takım boykotu sona erdi

        İspanya'da kadın futbolcuların İspanya Futbol Federasyonunda (RFEF) "köklü değişiklikler yapılması" taleplerinin kabul edilmediği gerekçesiyle milli takıma karşı yaptıkları boykot, hükümetin araya girmesiyle sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 16:07 Güncelleme: 20.09.2023 - 16:07
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        İspanya kadın takımı, boykotu bitirdi!
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        İspanya'da kadın futbolcuların İspanya Futbol Federasyonunda (RFEF) "köklü değişiklikler yapılması" taleplerinin kabul edilmediği gerekçesiyle milli takıma karşı yaptıkları boykot, hükümetin araya girmesiyle sona erdi.

        İspanya'ya tarihinde ilk kez Dünya Kupası şampiyonluğu sevinci yaşatan kadın milli takımı futbolcuları, eski RFEF Başkanı Luis Rubiales'in istifası ve teknik direktör Jorge Vilda'nın görevden alınmasına rağmen sürdürdükleri milli forma boykotunu, federasyon içinde değişikliklerin hemen yapılacağına dair verilen sözlerin ardından bitirdi.

        FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda 20 Ağustos'ta kazanılan şampiyonluktan sonra ilk karşılaşmasını UEFA Kadınlar Uluslar Ligi'nde 22 Eylül'de deplasmanda İsveç'e karşı oynayacak İspanya'da kadroya çağırılan 23 futbolcu, Valensiya'da toplandı.

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        Kadın futbolcuları maça çıkmaya ikna etmek için Kültür ve Spor Bakanlığına bağlı olan Spor Yüksek Konseyi (CSD) devreye girdi.

        CSD Başkanı Victor Francos, RFEF yetkilileri, milli takımın yeni teknik direktörü Montse Tome ve futbolcular, sabaha karşı saat 04.00'e kadar süren yaklaşık 7 saatlik bir toplantı yaptı.

        İspanyol basınına açıklama yapan Francos, kadın futbolculara taleplerinin bazılarının hızlı bir şekilde uygulanması ve psikolojik ya da fiziksel olarak kendini iyi hissetmeyenlerin diledikleri takdirde herhangi bir ceza almadan milli takım kampını terk etme garantisinin verildiğini söyledi.

        CSD Başkanı, "Son derece samimi, dostane bir dille ve yapıcı bir iradeyle hareket eden oyuncularla birçok görüşme yaptık. Oyuncular, federasyonda köklü değişiklikler yapılması gerektiği konusundaki endişelerini bize iletti ve federasyon da bu değişiklikleri derhal yapma taahhüdünde bulundu. Varılan anlaşmaların uygulanmasını takip için CSD, RFEF ve futbolcuların temsilcileri arasında karma komisyon kurulmasını kararlaştırdık." ifadelerini kullandı.

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        İspanyol basını, istifa eden eski RFEF Başkanı Luis Rubiales'e yakınlığıyla bilinen RFEF Genel Sekreteri Andreu Camps'ın da görevden alınacağını, federasyonun yapısında köklü değişiklikler gerçekleşmesi için adımlar atılacağını ve spor yasasının kadın sporculara yönelik pozitif ayrımcılıkla geliştirileceğini yazdı.

        Mevcut durumda Valensiya'daki milli takım kampında 23 kadın futbolcu bulunurken, 2 oyuncunun psikolojik olarak maça çıkmaya hazır olmadıkları gerekçesiyle kamptan ayrılabilecekleri iddia edildi.

        İspanya Kadın Milli Futbol Takımı'nda FIFA Dünya Kupası öncesinde de yaşanan kriz, "Rubiales olayı" olarak adlandırılan öpücük olayıyla birlikte ipleri kopartmıştı.

        RUBİALES OLAYI

        FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın 20 Ağustos'taki finalinde İngiltere'yi 1-0 yenerek tarihinde ilk defa dünya şampiyonu olan İspanya Kadın Milli Futbol Takımı'nın Sidney'deki maç sonrasındaki madalya töreni ve kutlamalar sırasında RFEF Başkanı Rubiales'in bazı hareketleri tepki almıştı.

        İspanya'nın maçı kazanmasının ardından sevinç gösterisi sırasında şeref tribününden uygunsuz hareketler yapan Rubiales, daha sonra madalya töreninde İspanyol futbolcu Jennifer Hermoso'yu dudağından öpmüştü.

        FIFA Disiplin Kurulunun açtığı soruşturma kapsamında 90 gün süreyle geçici olarak görevinden alınan Rubiales, ülkesinde gelen siyasi ve sosyal baskıların ardından 10 Eylül'de istifa etmişti.

        Ayrıca RFEF, 5 Eylül'de teknik direktör Jorge Vilda'yı görevinden aldığını açıklamış, ardından da yeni teknik direktör olarak Montse Tome'yi getirmişti.

        Futbolcuların, ayrıntılarını belirtmeden RFEF'de yapısal değişiklikler isteyen taleplerinin ardından yeni bir kriz başlamış, yeni teknik direktör Tome'nin tanıtımı ve UEFA Kadınlar Uluslar Ligi'nde 22 Eylül'de İsveç ve 26 Eylül'de İsviçre ile oynanacak maçlar için aday kadronun açıklanması 3 gün ertelenmişti.

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