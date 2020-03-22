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İspanya'da koronavirüs karantinasını delen 'dinozor' kostümlü kişi evine gönderildi

Koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkmanın yasak olduğu İspanya'da, dinozor kostümü giyerek çöp atmaya çıkan kişi polis tarafından fark edilerek eve gönderildi.

İspanya
HABERTURK.COM

Koronavirüs salgını sebebiyle 1720 kişinin hayatını kaybettiği İspanya'da, geçtiğimiz günlerde ilginç bir görüntü ortaya çıktı.

Yeni tip koronavirüs salgınına yönelik tedbir kapsamında ülkede olağanüstü hal ilan edilmiş ve ülke karantina altına alınmıştı.

Ülkedeki karantina sebebiyle vatandaşlar sadece zorunlu durumlarda dışarı çıkabiliyor. Geçtiğimiz günlerde ise dinozor kostümü giymiş bir kişi çöp atmaya çıkmış, polis tarafından fark edilip evine gönderilmişti. 

Bölge polisi dinozor görüntülerini paylaştığı twitter hesabında, "Alarm halinde olduğumuz bu dönemde, hayvanlar sadece sahiplerinin gözetiminde sokağa çıkabilirler. Evcil hayvanlarınızın kendilerini rahatlatabilmeleri için yaptığınız yürüyüşleri kısa tutmaya özen gösterin" açıklamasında bulundu. 

 

 

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