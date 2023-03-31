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İspanya'da orman yangınları: Yüzlerce kişi tahliye edildi

İspanya'da 23 Mart'ta ülkenin doğusundaki Valensiya ve Katalonya bölgelerinde başlayan orman yangınları kontrol altına alınırken alevler, bu kez kuzeydeki Asturias bölgesinde yükseliyor.

İspanya'da orman yangınları: Yüzlerce kişi tahliye edildi
AA

Asturias'daki ormanlık alanda 29 Mart'ta başlayan ve 121 noktada süren yangınlar nedeniyle 375 kişinin evlerinden tahliye edildiği, otoyollarının da arasında olduğu çok sayıda yolun trafiğe kapalı tutulduğu bildirildi.

Yangınların Asturias'ın batısındaki Galisya bölgesine de sıçradığı ifade edildi.

Asturias özerk yönetim hükümeti yetkilileri, asker, jandarma, itfaiye ve sivil korumadan oluşan 700'den fazla kişinin yangın söndürme çalışmalarına katıldığını duyurdu.

Yüksek hava sıcaklığı ve saatteki hızı 100 kilometreyi geçen rüzgar sebebiyle alevlerin hızla yayıldığı belirtildi.

Asturias Valisi Delia Losa da, yangınların "kasten çıkartıldığına" ilişkin çok ciddi delillerin bulunduğunu açıkladı.

Çin'de resmi ziyarette olan Başbakan Pedro Sanchez de düzenlediği basın toplantısında, çok dikkatli ve temkinli olmaları çağrısında bulunduğu Asturias halkı ile dayanışma içinde olduğunu ve gerekli tüm yardımların yapılacağını söyledi.

Diğer yandan 23 Mart'ta Valensiya bölgesinin Castellon kenti yakınlarında başlayan orman yangını kontrol altına alınırken soğutma çalışmalarının devam ettiği, hava durumundan dolayı tekrar yangın çıkmasını önlemek amacıyla tedbirlerin üst düzeyde tutulduğu kaydedildi.

Castellon ile Teruel (Katalonya) arasındaki 55 kilometrekarelik alanı etkileyen yangınlarda 4 bin 700 hektar ormanlık alan zarar gördü, bölgede çok ciddi ekolojik ve maddi hasar meydana geldi.

İspanya, 2022'de orman yangınlarında tarihinin en kötü yıllarından birini geçirmiş, 310 bin hektardan fazla alan yanmıştı.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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