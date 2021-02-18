İspanya'daki 'rapçi'ye destek gösterilerinde 44 gözaltı 0:00 / 0:00

AA

Katalonya'da dün başlayan ve bugün İspanya'nın diğer bölgelerindeki büyük kentlere de yayılan, Hasel'in serbest bırakılmasının istendiği gösteriler birçok yerde vandalizme dönüştü.

Madrid ve Barselona başta olmak üzere bazı kentlerde aşırı sol görüşlü gruplara bağlı şiddet yanlısı gruplara polis müdahale etti.

Yaklaşık iki saat süren ve sokakları savaş alanına döndüren olaylarda göstericilerin kaldırım taşlarını kırarak polise attığı, çöp bidonlarını ateşe vererek çevredeki dükkanlara ve araçlara zarar verdiği görüldü.

AA'nın haberine göre; polis ise göz yaşartıcı gaz, ses bombası ve plastik mermi kullanarak göstericilere müdahale etti.

Yerel polis kaynakları ve sağlık birimlerinden basına verilen ilk bilgilerde Madrid'de 15, Katalonya'nın Barselona, Lleida, Girona ve Tarragona kentlerinde ise 29 kişinin gözaltına alındığı, çıkan olaylarda 30'dan fazla yaralı olduğu bildirildi.

Katalonya bölgesinde 16 Şubat akşamı yapılan gösterilerde ise 1'i isabet eden plastik mermiden tek gözünü kaybeden 33 kişi yaralanmış, 15 kişi de gözaltına alınmıştı.

Hakkında 2014'ten bu yana 4 farklı suçtan kesinleşmiş mahkeme kararı olan Hasel, Twitter hesabından attığı mesajlarla ve şarkılarında kullandığı sözlerde terörizmi yüceltmek, devlete ve Kraliyet Ailesi'ne hakaret suçlarından 9 ay hapis cezası almasının ardından bir grup öğrenciyle kendisini kapattığı bir üniversite binasından 16 Şubat sabahı polis zoruyla tutuklanarak cezaevine götürülmüştü.

Hasel'in cezaevine konulması, "ifade özgürlüğünün kısıtlandığı" gerekçesiyle İspanya'daki sol koalisyon hükümetinin küçük ortağı Unidos Podemos başta olmak üzere ülke genelindeki sol görüşlü radikal gruplar tarafından da eleştiriliyor.

Hasel'in tutuklanması İspanya'da sosyal medya üzerinden yapılan yorumlarla ilgili ifade özgürlüğü tartışması başlatırken, hükümet, "nefret suçları, krallığa hakaret, İspanyol bayrağına saldırı, terörizmi yüceltme veya dini duygulara saldırı" gibi suç teşkil eden bazı konuların Ceza Kanunu'nun dışında kalması ve bunlarla ilgili öngörülen hapis cezalarının kaldırılması için Adalet Bakanlığınca bir çalışma başlatıldığını duyurmuştu.