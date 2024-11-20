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        Haberler Dünya Avrupa İspanya'da üniversitede 'x' kararı! | Dış Haberler

        Barcelona Üniversitesi "nefreti teşvik ve dezenformasyon" nedeniyle X kullanmayı bıraktı

        İspanya'nın önemli yükseköğretim kurumlarından Barcelona Üniversitesi (UB), "nefreti teşvik ve dezenformasyon yarattığı" gerekçesiyle sosyal medya platformu X'i kullanmayı bıraktığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 19:31 Güncelleme: 20.11.2024 - 19:31
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        İspanya'da üniversitede 'x' kararı!
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        Barcelona Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, "UB, haklar ve özgürlükler, saygı, diyalog ve sosyal ve bilimsel sorumluluk söz konusu olduğunda tereddüt edemez." ifadesi kullandı.

        Açıklamada, "nefreti teşvik ve dezenformasyon yarattığı" gerekçesiyle üniversite ile bağlantılı X'teki tüm kurumsal ve kişisel hesapların kapatıldığı bildirildi.

        UB, "azınlıklara ayrımcılığın yapılmadığı, antidemokratik söylemlerin alevlenmediği alanlar" aranması gerektiğine işaret etti.

        Barcelona Üniversitesinin bu kararı, geçen günlerde İngiltere merkezli The Guardian ve Katalonya'daki La Vanguardia gazetelerinin X'te paylaşım yapmayı sonlandırdığını açıklamasının ardından geldi.

        Üniversite, bu 2 gazetenin "risksiz olmayan kararlı bir adım atarak liderlik" ettiğini belirtti.

        The Guardian, X hesabını kullanmayı bırakma gerekçesine ilişkin şunları kaydetmişti:

        "ABD başkanlık seçim kampanyası, uzun zamandır düşündüğümüz bir gerçeği yeniden vurguladı: X, toksik bir medya platformu ve sahibi Elon Musk, platformun etkisini siyasi söylemi şekillendirmek için kullanabiliyor."

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