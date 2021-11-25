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Haberler Dünya SON DAKİKA: İspanya'da yanardağ alarmı: La Palma'da sokağa çıkma yasağı sona erdi
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İspanya'da yanardağ alarmı: La Palma'da sokağa çıkma yasağı sona erdi

İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları’nın en büyük 5. adası olan La Palma’da 3 sahil kasabasını kapsayan sokağa çıkma yasağı sona erdi.

SON DAKİKA: İspanya'da yanardağ alarmı: La Palma'da sokağa çıkma yasağı sona erdi
La Palma'da sokağa çıkma yasağı sona erdi
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İHA

İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları grubundan La Palma'da 19 Eylül’de patlamaya başlayan Cumbre Vieja Yanardağı’ndan lav akışı sürüyor.

Denize akan lavlardan çıkan zehirli dumanların kısmen dağılmasıyla Tazacorte, San Borondon ve El Cardon kasabasına yönelik 22 Kasım'da getirilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Kanarya Adaları Volkanik Acil Durum Planı (Pevolca) Müdahale Komitesi Direktörü Miguel Angel Morcuende, yanardağdan çıkan dumanın yoğunluğunun azaldığını belirtti. Morcuende, "Ancak lav akışının denize ulaştığı yerin yakınında yaşayan insanların herhangi bir sorun yaşamaması için FFP2 maskelerini takmalarını ve korunmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.

BİN 73 HEKTARLIK ALAN KÜL OLDU

Yetkililere göre denize ulaşarak suyla temas ettikten sonra katılaşan lav, adayı 46 hektar genişletti.

Avrupa Birliği uydu izleme sistemi Copernicus'a göre 19 Eylül'den bu yana yanardağdan akan lavlar şu ana kadar bin 73 hektarlık alanı küle çevirdi.

Yaklaşık 2 bin 700 binada büyük hasar meydana gelirken, binlerce kişi evlerinden tahliye edildi.

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