İspanya Kralı'ndan 20 yıl sonra dikkat çeken karar!

AA

Barselona kentindeki Yargı Okulunda düzenlenen ve yeni hakim atamalarının yapıldığı törene geleneksek olarak her yıl İspanya Kralı katılıyordu.

Kral 6. Felipe, 20 yıldır süre gelen bu geleneği ilk defa bozarken, Barselona'ya gitmeme gerekçesiyle ilgili hiçbir açıklama yapılmaması tartışmalara neden oldu.

İspanyol basını, iktidardaki sol koalisyon hükümetinin talebi sonrasında Kral 6. Felipe'nin genç hakimlerin atama törenine gitmediğini iddia etti.

Hükümetin, İspanya'dan ayrılmayı talep eden Katalonya'daki ayrılıkçı radikal grupların Kral karşıtı olası gösterilerinden çekinip monarşiyi korumak istediği iddia edilirken, ayrılıkçı siyasi partilerin ve sivil toplum örgütlerinin Kral'ı Katalonya'da görmek istemediği hatırlatıldı.

Ayrıca, 2021 yılı devlet bütçesinin mecliste onaylanması için ayrılıkçı partilerin desteğine ihtiyacı olan ve cezaevindeki Katalan siyasetçilere af getirilmesini gündemine alan hükümetin, Katalonya sorununa çözüm için ayrılıkçı siyasi partilerle "diyalog masası" oluşturulması öncesinde bir polemikten kaçındığı ileri sürüldü.

İspanyol hükümeti ve Kraliyet Sarayı, iddialarla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

Adalet Bakanı Juan Carlos Campo, bir İspanyol radyosuna yaptığı açıklamada, "Hiç şüphe yok ki, iyi alınmış bir karar. Bu tip kararların normallikle karşılanması gerekir. Hükümetin önceliklerinden biri devletin kurumlarını korumaktır. Monarşi de bunlardan biridir." değerlendirmesini yaptı.

Diğer yandan söz konusu törene katılan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (CGPJ) ile Yüksek Mahkeme Başkanı Carlos Lesmes, burada yaptığı konuşmada, "Kral'ın burada olmamasından büyük üzüntü duyuyoruz." dedi.

Lesmes, "Kral'ın bu tip törenlerde bulunmasının protokolün de ötesine geçtiğini, Kral'ın yargı gücüne kalıcı desteğinin, tüm İspanyolların yararına olan yasaları ve anayasayı savunmasının devasa önemi olduğunu" vurguladı.

CGPJ üyesi Jose Antonio Ballesteros'un salondaki konuşmasının ardından "Yaşasın Kral" diye bağırarak, diğer katılımcıları da bunu söylemeye teşvik etmesi törende dikkati çeken diğer bir durum oldu.

Kral 6. Felipe'nin törenin ardından Lesmes'e telefon ederek, sözlerinden dolayı teşekkür ettiği de İspanyol basınında yazıldı.