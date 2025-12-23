İspanya La Liga'da 16. haftanın görünümü

İspanya La Liga'da 16. hafta, R. Vallecano ile R. Betis arasındaki müsabaka ile noktalandı.

R. Vallecano, ev sahibi avantajına rağmen rakibi R. Betis ile başa baş bir mücadele sergileyerek 0-0 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu.

Sevilla, kendi sahasında ağırladığı Oviedo'a karşı üstünlük kurarak 4-0 galip gelmeyi başardı. Ve toplamda 20 puana ulaştı. Konuk Oviedo ise bu mücadaleden eli boş döndü.

Barcelona, kendi sahasında ağırladığı Osasuna'a karşı üstünlük kurarak 2-0 galip gelmeyi başardı. Ve toplamda 43 puana ulaştı. Konuk Osasuna ise bu mücadaleden eli boş döndü.

Atl. Madrid, sahasında ağırladığı Valencia 'i 2-1 mağlup ederek 34 puana ulaştı; Valencia ise haftayı 15 puanda kapadı.

Real Madrid, ligin bu haftasında konuk olduğu Alaves'i 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Aldığı bu galibiyet ile 39 puana yükseldi, ev sahibi Alaves ise 18 puanda kaldı.

Girona, deplasmanda R. Sociedad'ı 2-1 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.

Mallorca, ligin 16. haftasında Elche'yi konuk etti. Mücadeleyi kazanan taraf ev sahibi ekip oldu: 3-1.