        İspanya La Liga'da 16. haftanın görünümü - Futbol Haberleri

        İspanya La Liga'da 16. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu

        İspanya La Liga'da 2025/2026 sezonundaki 16. haftanın ardından oluşan sonuçlar ve puan durumu netleşti. Atl. Madrid, Barcelona, Sevilla ve Real Madrid haftayı galibiyet ile tamamladı. Ligde tamamlanan 16. haftanın ardından oluşan puan durumu ve gelecek haftanının programını haberimizde bulabilirsiniz.

        Giriş: 23.12.2025 - 10:30 Güncelleme: 23.12.2025 - 10:30
        İspanya La Liga'da 16. haftanın görünümü
        İspanya La Liga'da 16. hafta, R. Vallecano ile R. Betis arasındaki müsabaka ile noktalandı.

        R. Vallecano, ev sahibi avantajına rağmen rakibi R. Betis ile başa baş bir mücadele sergileyerek 0-0 berabere kaldı ve her iki takım da 1 puana razı oldu.

        Sevilla, kendi sahasında ağırladığı Oviedo'a karşı üstünlük kurarak 4-0 galip gelmeyi başardı. Ve toplamda 20 puana ulaştı. Konuk Oviedo ise bu mücadaleden eli boş döndü.

        Barcelona, kendi sahasında ağırladığı Osasuna'a karşı üstünlük kurarak 2-0 galip gelmeyi başardı. Ve toplamda 43 puana ulaştı. Konuk Osasuna ise bu mücadaleden eli boş döndü.

        Atl. Madrid, sahasında ağırladığı Valencia 'i 2-1 mağlup ederek 34 puana ulaştı; Valencia ise haftayı 15 puanda kapadı.

        Real Madrid, ligin bu haftasında konuk olduğu Alaves'i 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Aldığı bu galibiyet ile 39 puana yükseldi, ev sahibi Alaves ise 18 puanda kaldı.

        Girona, deplasmanda R. Sociedad'ı 2-1 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.

        Mallorca, ligin 16. haftasında Elche'yi konuk etti. Mücadeleyi kazanan taraf ev sahibi ekip oldu: 3-1.

        Espanyol, deplasmanda Getafe'yi 1-0 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.

        Ligin bu haftasında Celta Vigo ile Ath. Bilbao karşı karşıya geldi.

        2025/2026 Sezonu İspanya La Liga - 16. Haftanın Sonuçları
        12.12.2025 23:00
        Real Sociedad
        1
        Girona
        2
        İY(1-0)
        13.12.2025 16:00
        Atletico Madrid
        2
        Valencia
        1
        İY(1-0)
        13.12.2025 18:15
        Mallorca
        3
        Elche
        1
        İY(1-1)
        13.12.2025 20:30
        Barcelona
        2
        Osasuna
        0
        İY(0-0)
        13.12.2025 23:00
        Getafe
        0
        Espanyol
        1
        İY(0-0)
        14.12.2025 16:00
        Sevilla
        4
        Real Oviedo
        0
        İY(2-0)
        14.12.2025 18:15
        Celta Vigo
        2
        Athletic Bilbao
        0
        İY(0-0)
        14.12.2025 23:00
        Deportivo Alaves
        1
        Real Madrid
        2
        İY(0-1)
        15.12.2025 23:00
        Rayo Vallecano
        0
        Real Betis
        0
        İY(0-0)

        2025/2026 Sezonu İspanya La Liga - 16. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Barcelona
        		17 14 1 2 43 29
        2
        Real Madrid
        		17 12 3 2 39 18
        3
        Villarreal
        		15 11 2 2 35 18
        4
        Atletico Madrid
        		17 10 4 3 34 14
        5
        Espanyol
        		16 9 3 4 30 4
        6
        Real Betis
        		16 6 7 3 25 6
        7
        Athletic Bilbao
        		17 7 2 8 23 -7
        8
        Celta Vigo
        		16 5 7 4 22 1
        9
        Sevilla
        		16 6 2 8 20 0
        10
        Getafe
        		16 6 2 8 20 -5
        11
        Elche
        		16 4 7 5 19 -1
        12
        Deportivo Alaves
        		16 5 3 8 18 -3
        13
        Rayo Vallecano
        		16 4 6 6 18 -3
        14
        Mallorca
        		16 4 5 7 17 -5
        15
        Real Sociedad
        		16 4 4 8 16 -4
        16
        Osasuna
        		16 4 3 9 15 -6
        17
        Valencia
        		16 3 6 7 15 -10
        18
        Girona
        		16 3 6 7 15 -15
        19
        Real Oviedo
        		16 2 4 10 10 -19
        20
        Levante
        		15 2 3 10 9 -12

        2025/2026 Sezonu İspanya La Liga - 17. Hafta Maçları
        19.12.2025 23:00
        Valencia
        Mallorca
        20.12.2025 16:00
        Real Oviedo
        Celta Vigo
        20.12.2025 18:15
        Levante
        Real Sociedad
        20.12.2025 20:30
        Osasuna
        Deportivo Alaves
        20.12.2025 23:00
        Real Madrid
        Sevilla
        21.12.2025 16:00
        Girona
        Atletico Madrid
        21.12.2025 18:15
        Villarreal
        Barcelona
        21.12.2025 20:30
        Elche
        Rayo Vallecano
        21.12.2025 23:00
        Real Betis
        Getafe
        22.12.2025 23:00
        Athletic Bilbao
        Espanyol
