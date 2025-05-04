Real Madrid- Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
La Liga'nın 34. haftasında Real Madrid, Celta Vigo'yu konuk ediyor. Eflatun beyazlılar 76 puanla ezeli rakibi Barcelona'nın 4 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor. Öte yandan Ancelotti'nin kadro tercihi ve Arda Güler'in ilk 11'de oynayıp oynamayacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Real Madrid- Celta Vigo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? İşte detaylar...
La Liga'nın 34. haftasında Real Madrid, sahasında Celta Vigo ile karşı karşıya gelecek. 76 puana sahip olan eflatun-beyazlılar, lider Barcelona'nın 4 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Teknik direktör Carlo Ancelotti’nin maç için yapacağı kadro tercihleri ve genç yetenek Arda Güler’in ilk 11’de yer alıp almayacağı futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Peki, Real Madrid - Celta Vigo karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Arda Güler forma giyecek mi? İşte tüm detaylar...
REAL MADRİD- CELTA VİGO MAÇI NE ZAMAN?
Real Madrid- Celta Vigo maçı 4 Mayıs Pazar günü 15.00'da oynanacak.
REAL MADRİD- CELTA VİGO MAÇI HANGİ KANALDA?
Heyecanla beklenen mücadele S Sport üzerinden naklen yayınlancak.