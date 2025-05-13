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        Haberler Bilgi Spor İspanya La Liga: Real Madrid- Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? Real Madrid muhtemel 11

        Real Madrid- Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        İspanya La Liga'nın 36. haftasında Real Madrid, Mallorca ile karşılaşacak. Barnabeu'da oynanacak maç öncesi gözler Carlo Ancelotti'nin kadro tercihine çevrildi. Milli yıldız Arda Güler'in ilk 11'de olup olmayacağı merak konusu oldu. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde oynanan Barcelona maçında eflatun-beyazlılar 4-3 sahadan yenik ayrılmış şampiyonluk yolunda 7 puan geriye düşerek ağır darbe almıştı. Peki, Real Madrid- Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? İşte Real Madrid- Mallorca maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2025 - 16:04 Güncelleme: 13.05.2025 - 16:04
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        İspanya La Liga'nın 36. haftasında Real Madrid ile Mallorca kozlarını paylaşacak. Karşılaşma Bernabeu'da oynanacak. Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'e ilk 11'de görev verip vermeyeceği ise en çok araştırılan konulardan biri oldu. Son oynanan El Clasico mücadelesinin Barcelona'nın kazanmasıyla puan farkı 7'ye çıktı. Peki Real Madrid- Mallorca maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? İşte, Real Madrid- Mallorca maçı canlı yayın kanalı ve karşılaşmaya ilişkin detaylar…

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        REAL MADRİD- MALLORCA MAÇI NE ZAMAN?

        Real Madrid- Mallorca maçı 14 Mayıs Çarşamba günü 22.30'da oynanacak.

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        REAL MADRİD- MALLORCA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Bernabeu'da oynanacak kritik mücadele S Sport ve EXXEN üzerinden canlı yayınlanacak.

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        REAL MADRİD MUHTEMEL 11

        Courtois, Vazquez, Asencio, Ramon, Garcia, Modric, Valverde, Ceballos, Bellingham, Vinicius, Mbappe

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        ARDA GÜLER İLK 11'DE Mİ?

        Son oynanan Barcelona maçında ilk 11'de forma giyen Arda Güler, ikinci yarının başında oyundan alınmıştı. Carlo Ancelotti'nin Mallorca maçında Arda'ya sonradan forma şansı vermesi bekleniyor.

        Arda bu sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 38 maça çıkarken, 5 gol, 9 asistlik performans sergiledi.

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