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        Haberler Spor Futbol İspanya İspanya LaLiga'da VAR konuşmaları yayınlanacak - Futbol Haberleri

        İspanya LaLiga'da VAR konuşmaları yayınlanacak

        İspanya Futbol Federasyonu ve LaLiga yönetimi, hakemler ile VAR odası arasındaki konuşmaların yayınlanması konusunda anlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 14:51 Güncelleme: 19.12.2023 - 14:51
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        LaLiga'da VAR konuşmaları yayınlanacak
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        LaLiga'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, Ocak 2024'ten itibaren hakemlerin VAR odasındaki meslektaşlarıyla yaptığı konuşmaların yayınlanması konusunda federasyonla anlaşma sağlandığı kaydedildi.

        Açıklamada, uygulamanın 10-14 Ocak tarihlerindeki İspanya Süper Kupa maçları ile 12 Ocak'taki ligin 20. hafta müsabakalarından itibaren başlayacağı bilgisi paylaşıldı.

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