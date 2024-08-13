İspanya: Puigdemont'un ülkeyi terk ettiğinin fark edilmesi üzerine polisi devreye soktuk

İspanya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Katalan polisinin hükümetin yardım teklifini kabul etmediği belirtildi.

Açıklamada, İspanya yasalarına göre Katalan polisinin özerkliğine saygı gösterildiği ve bu kapsamda eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont'u yakalamak için ayrı bir operasyon düzenlenmediği aktarıldı.

Puigdemont'un kaçtığının fark edilmesi üzerine İspanyol polisinin devreye sokulduğu kaydedilen açıklamada, Fransa ve İspanya sınırları arasında serbest dolaşımı güvence altına alan AB yasalarının söz konusu operasyonları zorlaştırdığı vurgulandı.

7 YIL SONRA DÖNMÜŞTÜ Katalonya'da 1 Ekim 2017'de yapılan bağımsızlık referandumu ile 27 Ekim 2017'de Katalonya parlamentosunca kabul edilen ve açıklanması ertelenen tek taraflı bağımsızlık deklarasyonu sonrasında İspanya’da Katalan siyasetçilere karşı "anayasal düzeni yıkmak" suçlamasıyla yasal süreç başlatılmıştı. REKLAM Eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Carles Puigdemont, hakkındaki yasal süreç nedeniyle Ekim 2017'de Belçika'ya gitmişti. İspanya'da hakkında ulusal arama ve yakalama kararı bulunan Puigdemont'un, 6 Ağustos'tan beri Barselona'da olduğu bildiriliyordu.