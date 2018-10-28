İspanya Rallisi'nde kazanan Loeb

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) İspanya'da düzenlenen 12. ayağını, Citroen Total Abu Dabi takımının Fransız pilotu Sebastien Loeb kazandı.

Şampiyonanın 18 etaptan oluşan 331,58 kilometre uzunluğundaki 12. mücadelesini, 3 saat 12 dakika 8 saniyede tamamlayan Loeb, sezonun ilk, kariyerinin 79. ralli zaferine ulaştı.

Böylece 44 yaşındaki Loeb, 9 şampiyonluğunun bulunduğu WRC'de 2013'ten sonra ilk kez yarış kazanmayı başardı.

M-Sport Ford takımının Fransız sürücüsü Sebastien Ogier, Loeb'ün 2.9 saniye gerisinde ikinci, bir diğer M-Sport Ford pilotu Büyük Britanyalı Elfyn Evans, liderin 16.5 saniye arkasında üçüncü oldu.

Puanını 204'e çıkaran son 5 yılın şampiyonu Ogier, yarışı dördüncü sırada bitiren ve 201 puana ulaşan Belçikalı Thierry Neuville'i (Hyundai Shell Mobis) geçerek genel klasmanda liderliğe yükseldi.

WRC'nin son ayağı, 15-18 Kasım tarihlerinde Avustralya'da yapılacak.

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