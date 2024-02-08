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        Haberler Dünya İspanya ve AB, düzensiz göçe karşı Moritanya ile işbirliği anlaşması imzaladı

        İspanya ve AB, düzensiz göçe karşı Moritanya ile işbirliği anlaşması imzaladı

        Kuzey Afrika'dan İspanya'ya düzensiz göçün önemli çıkış noktalarından biri olan Moritanya İslam Cumhuriyeti ile İspanya ve Avrupa Birliği (AB) arasında işbirliği anlaşması imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 18:45 Güncelleme: 08.02.2024 - 18:45
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        İspanya ve Moritanya arasında düzensiz göç anlaşması
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        AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, düzensiz göç sorununa karşı ve yeşil hidrojen sektöründe işbirliğini güçlendirmek için günübirlik resmi bir ziyaretle Moritanya İslam Cumhuriyeti'nin başkenti Nuakşot'a gitti.

        Moritanya İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mohamed Ould Şeyh Ghazouni ve diğer üst düzey temsilcilerle görüşmeleri içeren ziyaret kapsamında düzensiz göçle mücadelede güvenlik, kalkınma ve düzensiz göçmenlerin geri kabulü konularında Moritanya ile işbirliği anlaşmalarına imza atıldı.

        Sanchez, ortak basın toplantısında, "bölgenin istikrarı ve kalkınması için AB'nin Moritanya'ya desteğinin zaruri olduğunu" söyledi.

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        İspanya ve AB'nin tamamı için "Moritanya, stratejik önemi olan bir ülke. Moritanya'nın ilerlemesi bölgenin istikrarı için en büyük yatırım." diyen Sanchez, "bölgedeki güvenlik eksikliğinin hem Moritanya'yı hem de İspanya'yı etkilediğini" ifade etti.

        Sanchez, düzensiz göçmen sorununda "çok endişe verici bir durumla karşı karşıya olduklarını" vurgulayarak, Moritanya ile mevcut işbirliklerinin imzalanan yeni anlaşmalarla güçlendirileceğini, insani yardımın da iki katına çıkarılacağını bildirdi.

        Moritanya'da ticaret ve yatırımı teşvik etmek amacıyla İspanya'nın gelecek 5 yılda Moritanya'ya 200 milyon avroluk finansman yardımı yapacağını açıklayan Sanchez, bunun büyük bölümünün yeşil hidrojen projelerine aktarılacağını kaydetti.

        Ziyaret, Moritanya ile İspanya ve AB arasındaki ilişkilerde yeni dönemin başlangıcı olacak

        Moritanya İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ghazouni de yaptığı açıklamada, "İspanya ve AB'nin bizi stratejik ortak olarak tanımalarının çok önemli bir anlamı var. Bu ziyaret, Moritanya ile İspanya ve AB arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır." dedi.

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        Ghazouni, Moritanya olarak düzensiz göçmen sorununda üzerlerine düşen görevleri yerine getirme sözü verdiklerini belirterek, "Biz hem düzensiz göç alan hem de transit ülkeyiz. Bu soruna karşı çok büyük çaba göstermemiz, sınır kontrollerini güçlendirmemiz ve temel ihtiyaçları sağlamamız gerekiyor." diye konuştu.

        Moritanya Cumhurbaşkanı, Gazze'de "ateşkes" çağrısında bulunup, "Orta Doğu'da istikrar ve barışın sağlanması için uluslararası toplumu iki devletli çözüm temelinde seferber olmaya" davet etti.

        Diğer yandan Moritanya ile yeşil hidrojen alanında da işbirliğinin geliştirilmesi için özel şirketlerin de katılımıyla İspanya, AB ve Moritanya arasında üçlü bir toplantı gerçekleştirildi.

        "Moritanya da İspanya gibi gerek iklim gerekse sahip olduğu yeşil hidrojenle bölgesel bir merkez olmak şartlarını karşılıyor.

        İspanya'ya gelen düzensiz göçmen sayısı 2023'te rekor kırdı

        Kuzey Afrika'dan İspanya'ya doğru düzensiz göçmen akını 2023'te, bir yıl öncesine göre, yüzde 83 artışla toplamda 56 bin 852 ile rekor rakamlara çıkmıştı.

        İspanya İçişleri Bakanlığının verilerine göre, 2023'te ülkeye gelen düzensiz göçmenlerin 39 bin 910'u Kanarya Adalarına ulaşırken, bir yıl öncesine oranla yüzde 154'lük bir artış tespit edilmişti.

        Kanarya Adalarına gelen düzensiz göçmenlerin yaklaşık yüzde 85'inin çıkış noktası Moritanya sahilleri olarak gösteriliyor.

        Kanarya Adalarına bu yılın ilk ayında da toplamda 110 tekne ile 7 bin 270 düzensiz göçmen geldi.

        Bu arada Moritanya özellikle Mali kaynaklı düzensiz göç sorunu yaşarken, bu ülkede 100 binden fazla Malili düzensiz göçmenin bulunduğu belirtiliyor.

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        #düzensiz göç

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