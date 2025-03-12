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        Haberler Gündem Isparta'da sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı - Güncel haberler

        Isparta'da sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı

        Isparta'nın Gönen ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 22:15 Güncelleme: 12.03.2025 - 22:15
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        Sahipsiz köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı
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        Güneykent Beldesi Baladız Mahallesi'nde T.A.(9), sokakta oynadığı sırada sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Köpeğin başından ve sol kolundan ısırdığı çocuk, ambulansla Isparta Şehir Hastanesine sevk edildi.

        Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

        Öte yandan Güneykent Belediyesinin sahipsiz hayvanları toplatacağı bildirildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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