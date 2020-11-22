Isparta'da son dakika deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nde göre Isparta Gelendost'ta saat 22.52'de 3,6 daha sonra 23.05'te 2.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaşlar merakla "Deprem mi oldu? Son depremler nerede?" sorularında yanıt arıyor. İşte Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

EN SON NEREDE DEPREM OLDU? SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi'nin yaptığı paylaşıma göre; bu sabah saat 05.10'da Isparta'nın Gelendost ilçesinde 3.3, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde ise saat 06.23'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve AFAD, Türkiye’de ve komşu ülkelerde meydana gelen depremleri liste halinde paylaşıyor.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremler haberimizde yer alıyor.