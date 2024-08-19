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        Otomobil ile tarım aracı patpat çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı

        ISPARTA'da otomobil ile tarım aracı patpatın çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 20:18 Güncelleme: 19.08.2024 - 20:20
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        Otomobil ile tarım aracı patpat çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı
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        ISPARTA’da otomobil ile tarım aracı patpatın çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.

        Kaza saat 16.30 sıralarında Senirkent ilçesi Üçyol-Dörtyol mevkisinde meydana geldi. Hikmet Kaya yönetimindeki otomobil ile Fatime Aytan’ın (33) sürücülüğünü yaptığı patpat ile çarpıştı. Kazada patpatta bulunan Zehra Uygun (50) olay yerinde, Gülfidan Güllü (59) ise kaldırıldığı Senirkent Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Ayrıca otomobil sürücüsü Hikmet Kaya ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Cafer Kaya (28) ile patpat sürücüsü Fatime Aytan, Bolat Budak (45), Fatma Diker (70), Şerife Akdoğan (52), Havva Türedi ve Döndü Güllü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Senirkent Devlet Hastanesi ve Uluborlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Zehra Uygun ve Gülfidan Güllü’nün cenazeleri otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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