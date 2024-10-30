Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Asırlık ağaçlardan kestane hasadı

        ISPARTA'daaralarında 800 yıllık olanların da bulunduğu kestane ağaçları, yıllardır bölge halkına meyve veriyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 10:14 Güncelleme: 30.10.2024 - 10:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Asırlık ağaçlardan kestane hasadı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ISPARTA'daaralarında 800 yıllık olanların da bulunduğu kestane ağaçları, yıllardır bölge halkına meyve veriyor. Tamamı koruma altındaki ağaçlardan yere dökülen kestaneler yöre halkı tarafından toplanıp, tüketiliyor. Bazı bahçe sahiplerinin ticari olarak değerlendirdiği kestanelerin kilosu, büyüklüklerine göre 75 lira ile 200 lira arasında alıcı buluyor.

        Merkeze bağlı Yenice Mahallesi'nde 30 dönüm arazide; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından koruma altına alınan kestane ağaçları bulunuyor. Arasında 800 yıllık da olan ağaçlardan yere düşen kestaneler, yıllardır hem bahçe sahipleri hem de bölgeye yürüyüşe gelenler tarafından toplanıyor. Ekim ayındaki hasat dönemi boyunca hem mahalleli hem de kenttekiler asırlık ağaçlardan düşen kestaneleri toplayıp, yaktıkları ateş üzerinde pişiriyor. Bahçe sahiplerinden bazıları topladıkları kestaneleri ticari amaçla da değerlendiriyor. Toplandıktan sonra yumuşak ve taze kalması için yaklaşık 2 ay kadar toprak altında bekletilen kestaneler, büyüklüklerine göre; kilosu 75 lira ile 200 lira arasında alıcı buluyor. Bölgedeki kestane ağaçlarından geçen yıl 7,5 ton rekolte elde edilirken, bu yıl 10 tonu bulması bekleniyor.

        'TOPLAMA EKİM AYI SONUNDA BİTER'

        Kestane bahçesi sahibi Oğuz Yiğit, kestane bahçelerinin Isparta'nın en güzel yerleri olduğunu belirterek, "Kilosu 75 lira, 150 lira, en fazla 200 liraya kadar satılıyor. Toplama ekim ayı sonunda biter. Kendi bahçem var. Kestane toplamaya geliyoruz. Kestaneleri biriktirip, kuma gömüyoruz. 2 ay sonra çıkarıp, satıyoruz. Yumuşak, taze durması için kuma gömüyoruz. Kumun içerisinde lezzeti iyi oluyor, kabuğu soyuluyor" dedi.

        'ISPARTA'MIZIN AKCİĞERİ'

        Yenice Mahallesi Muhtarı İsmail Akkaya, "Isparta'mızın kuzey bölümündeki ormanlarındayız. Atalarımızdan kalma bu topraklarda, onlardan ne gördüysek yaşatma derdindeyiz. Bu ağaçlar aynı zamanda Isparta'mızın akciğeridir. Gördüğünüz gibi kestane hasadımız başladı. Çok da güzel gidiyor. Kestanelerimizi önce topluyor, sonra kuma gömüyoruz. 2 ay kumda saklıyoruz. Kışın, soba mevsiminde bunları çıkartıp, satışa sunuyoruz. Bütün Isparta'mızı bu doğa güzelliğine bekleriz" diye konuştu.

        'TAMAMEN HER ŞEY DOĞAL'

        Isparta kestanesinin lezzetli olduğunu kaydeden Muhtar Akkaya, "Diğer illerin kestanesine benzemez. Bunların tadı çok farklı. Bu sene rekolte Allah'a şükür iyi. Sulamalarını da yaptık. Rabbim veriyor, bizler de topluyoruz. Geçen yıla göre artış var. Hiçbir şekilde ilaçlama yapmıyoruz. Tamamen her şey doğal, sadece sulamalarını yapmak zorundayız. Çünkü ağaçlarımız suya alışkın olduğu için susuz olursa kuruyorlar" dedi Geçen yıl 7,5 ton civarı hasat aldıklarını belirten Akkaya, "Bu yıl 10 ton civarı hasat beklemekteyiz. Fiyatlar, kestanenin büyüklüğüne ve tadına göre. Küçük kestaneler 75 lira ile 100 lira civarında, büyükleri de 150- 200 lira civarında satılıyor" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Esenyurt Belediye Başkanı gözaltında
        Esenyurt Belediye Başkanı gözaltında
        İki grup kavga ediyordu! Öldüren çelme!
        İki grup kavga ediyordu! Öldüren çelme!
        Duran top gollerinin perde arkası!
        Duran top gollerinin perde arkası!
        18 yaşındaki Duygu’yu kuzeni öldürdü
        18 yaşındaki Duygu’yu kuzeni öldürdü
        Apple, iPhone için yapay zeka özelliklerini devreye soktu
        Apple, iPhone için yapay zeka özelliklerini devreye soktu
        Birinin size "Gaslighting" yaptığını nasıl anlarsınız?
        Birinin size "Gaslighting" yaptığını nasıl anlarsınız?
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Cumhuriyet aşkına
        Cumhuriyet aşkına
        Adım adım ABD seçimleri
        Adım adım ABD seçimleri
        Mourinho'dan flaş Fenerbahçe sözleri!
        Mourinho'dan flaş Fenerbahçe sözleri!
        Marmara ve Karadeniz için yağmur uyarısı
        Marmara ve Karadeniz için yağmur uyarısı
        Bulutların ötesinde yaşam mücadelesi!
        Bulutların ötesinde yaşam mücadelesi!
        Harris'ten Trump'a: Kaos ve kriz getirecek
        Harris'ten Trump'a: Kaos ve kriz getirecek
        7 milyon kişi asgari ücretle çalışıyor
        7 milyon kişi asgari ücretle çalışıyor
        İngiltere'de Kenan Yıldız yarışı!
        İngiltere'de Kenan Yıldız yarışı!
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Ünlü markanın ürettiği tulum peynirinden bakın ne çıktı
        Muhammet 6 yaşındaydı... Oyun oynarken vurulup öldü!
        Muhammet 6 yaşındaydı... Oyun oynarken vurulup öldü!
        "Kenan Yıldız'dan hiç şüphem yoktu"
        "Kenan Yıldız'dan hiç şüphem yoktu"
        Alman VW'yi Çin çarptı
        Alman VW'yi Çin çarptı
        Yenidoğan çetesi savcısını tehdit edenler birbirine düştü
        Yenidoğan çetesi savcısını tehdit edenler birbirine düştü

        Benzer Haberler

        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Taş ve Tüfekçi Isparta'da ziyaretlerde...
        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Taş ve Tüfekçi Isparta'da ziyaretlerde...
        Isparta'da fener alayı düzenlendi
        Isparta'da fener alayı düzenlendi
        Isparta'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
        Isparta'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
        Silahlı saldırıda ölen muhtarın oğlu da 2 yıl sonra bıçaklı kavgada hayatın...
        Silahlı saldırıda ölen muhtarın oğlu da 2 yıl sonra bıçaklı kavgada hayatın...
        Isparta'da kaybolan zihinsel engelli kişi, Burdur'da bulundu
        Isparta'da kaybolan zihinsel engelli kişi, Burdur'da bulundu
        Kaybolduktan 19 saat sonra sağ bulunan babasına sarılıp ağladı
        Kaybolduktan 19 saat sonra sağ bulunan babasına sarılıp ağladı