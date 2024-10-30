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        Halı sahada kalp krizi geçiren avukat, hayatını kaybetti

        ISPARTA'dahalı sahada maç yaparken fenalaşan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Avukat Mustafa Serkan Demirekin (50), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 14:29 Güncelleme: 30.10.2024 - 14:35
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        Halı sahada kalp krizi geçiren avukat, hayatını kaybetti
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        ISPARTA'dahalı sahada maç yaparken fenalaşan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Avukat Mustafa Serkan Demirekin (50), hayatını kaybetti.

        Isparta Barosu'na kayıtlı avukat Mustafa Serkan Demirekin, dün Batıkent Mahallesi'nde bulunan halı sahada maç yaparken aniden yere yığıldı. Arkadaşları tarafından kalp masajı yapılırken, sağlık ekibine de haber verildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırılan Demirekin, burada hayatını kaybetti. Demirekin'in ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirlendi. Demirekin'in cenazesi, otopsisinin ardından bugün ikindi vakti Gökgöz Camisi'nde kılınacak namazın ardından Gülcü Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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