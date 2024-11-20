Belediye personeli gibi giyinip, kent merkezinde iş makinesiyle define aradılar (2)

ÇUKURDAFİGÜR VE KABARTMALAR BULUNAN KAYAYA RASTLANDI

Isparta'da belediye personeline ait yelekler giyen şüphelilerin define aramak için iş makinesiyle kaçak kazı yaptığı Kadir Bey Camisi önündeki kaldırımı polis güvenlik şeridiyle çevreleyip gece nöbet tuttu. Sabah saatlerinde ekiplerin incelemesinde kazılan çukurda, üzerinde figür ve kabartmalar bulunan kayaya rastlandı. Kaçak kazı yapılan kaldırıma İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne ait uzman personel ekip yönlendirildi. Ekiplerin incelemesinden sonra kazılan yer Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararıyla kapatıldı. Kayanın korunması amacıyla çukura kepçeyle toprak döküldü. İncelemeler sonrası çukurun yeniden açılıp, açılmayacağına karar verileceği belirtildi.

'KALDIRIMI ACELEYLE KAZMALARINDAN ŞÜPHELENDİK'

Kaçak kazıyı fark edip ihbarda bulunan Metin Yiğit, pastanede çay içerken kepçeyi gördüğünü ve 7 kişinin inceleme yaptığını anlattı. Yiğit, "Camideki yetkiliyle sorduk. 'Biz belediyeden geliyoruz, burada su kaçağı var' dediler. Biz de 'Nerede su kaçağı? Bize gösterin' dedik. Onlar 'İşte buradaymış, şöyle böyle' dediler. Biz tekrar pastaneye oturduk. Ne yapacaklar diye takip ettik. Kepçeyle kazmaya başladılar. Caddenin iki tarafında da 2'şer kişi sürekli telefonla konuştu. Zabıtayı aradık, geldiler. Zabıta 'Siz ne yapıyorsunuz' diye sordu. Onlar da 'Su kaçağına geldik' dedi. Zabıta, 'Kimden izin aldınız' diyerek kimliklerini sordu. Polis, karakola götürdü. Biz kepçenin belediyeye ait olmamasından şüphelendik. Kaldırımı aceleyle kazmaya başlamalarından şüphelendik" diye konuştu.