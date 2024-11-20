Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Belediye personeli gibi giyinip, kent merkezinde iş makinesiyle define aradılar (2)

        ÇUKURDAFİGÜR VE KABARTMALAR BULUNAN KAYAYA RASTLANDIIsparta'da belediye personeline ait yelekler giyen şüphelilerin define aramak için iş makinesiyle kaçak kazı yaptığı Kadir Bey Camisi önündeki kaldırımı polis güvenlik şeridiyle çevreleyip gece nöbet tuttu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 12:37 Güncelleme: 20.11.2024 - 12:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Belediye personeli gibi giyinip, kent merkezinde iş makinesiyle define aradılar (2)
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇUKURDAFİGÜR VE KABARTMALAR BULUNAN KAYAYA RASTLANDI

        Isparta'da belediye personeline ait yelekler giyen şüphelilerin define aramak için iş makinesiyle kaçak kazı yaptığı Kadir Bey Camisi önündeki kaldırımı polis güvenlik şeridiyle çevreleyip gece nöbet tuttu. Sabah saatlerinde ekiplerin incelemesinde kazılan çukurda, üzerinde figür ve kabartmalar bulunan kayaya rastlandı. Kaçak kazı yapılan kaldırıma İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne ait uzman personel ekip yönlendirildi. Ekiplerin incelemesinden sonra kazılan yer Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararıyla kapatıldı. Kayanın korunması amacıyla çukura kepçeyle toprak döküldü. İncelemeler sonrası çukurun yeniden açılıp, açılmayacağına karar verileceği belirtildi.

        'KALDIRIMI ACELEYLE KAZMALARINDAN ŞÜPHELENDİK'

        Kaçak kazıyı fark edip ihbarda bulunan Metin Yiğit, pastanede çay içerken kepçeyi gördüğünü ve 7 kişinin inceleme yaptığını anlattı. Yiğit, "Camideki yetkiliyle sorduk. 'Biz belediyeden geliyoruz, burada su kaçağı var' dediler. Biz de 'Nerede su kaçağı? Bize gösterin' dedik. Onlar 'İşte buradaymış, şöyle böyle' dediler. Biz tekrar pastaneye oturduk. Ne yapacaklar diye takip ettik. Kepçeyle kazmaya başladılar. Caddenin iki tarafında da 2'şer kişi sürekli telefonla konuştu. Zabıtayı aradık, geldiler. Zabıta 'Siz ne yapıyorsunuz' diye sordu. Onlar da 'Su kaçağına geldik' dedi. Zabıta, 'Kimden izin aldınız' diyerek kimliklerini sordu. Polis, karakola götürdü. Biz kepçenin belediyeye ait olmamasından şüphelendik. Kaldırımı aceleyle kazmaya başlamalarından şüphelendik" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Nasuh Mahruki tutuklandı
        Nasuh Mahruki tutuklandı
        TV'de kayıp diye aradı! Boğarak katletti!
        TV'de kayıp diye aradı! Boğarak katletti!
        Gramajı söylemeyene ceza
        Gramajı söylemeyene ceza
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        Biden yönetimi Ukrayna için 'son kozlarını' paylaşıyor
        Biden yönetimi Ukrayna için 'son kozlarını' paylaşıyor
        İplik fabrikasında kimyasal paniği!
        İplik fabrikasında kimyasal paniği!
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        'Nokta'ya doktora hakaret ve tehditten hapis!
        'Nokta'ya doktora hakaret ve tehditten hapis!
        "İçine Kuntz kaçmış gibiydi!"
        "İçine Kuntz kaçmış gibiydi!"
        Trump ve Musk Starship roketinin fırlatılmasını izledi
        Trump ve Musk Starship roketinin fırlatılmasını izledi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Milli Takım'ın Uluslar Ligi karnesi
        Milli Takım'ın Uluslar Ligi karnesi
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz
        Maç iptal edilmişti! İşaret fişekli kanlı derbide karar!
        Maç iptal edilmişti! İşaret fişekli kanlı derbide karar!
        Alışverişte ‘sosyal’ trendler
        Alışverişte ‘sosyal’ trendler
        "İyi ki benim babamsın"
        "İyi ki benim babamsın"
        Katili 17 yaşında! ATM'den para çekerken feci son!
        Katili 17 yaşında! ATM'den para çekerken feci son!
        Cambridge Sözlüğü yılın kelimesini duyurdu
        Cambridge Sözlüğü yılın kelimesini duyurdu
        G.Saray'a Luka Jovic önerisi!
        G.Saray'a Luka Jovic önerisi!
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?

        Benzer Haberler

        Belediye personeli gibi giyinip, kent merkezinde iş makinesiyle define arad...
        Belediye personeli gibi giyinip, kent merkezinde iş makinesiyle define arad...
        Isparta'da safran ekim alanı devlet desteğiyle genişliyor
        Isparta'da safran ekim alanı devlet desteğiyle genişliyor
        Isparta'da yük treninin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı
        Isparta'da yük treninin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı
        Ölen köpeği için arsa satın alıp, mezar yaptırdı
        Ölen köpeği için arsa satın alıp, mezar yaptırdı
        Isparta'da kaçak avlanan 84 kasa kerevit ele geçirildi
        Isparta'da kaçak avlanan 84 kasa kerevit ele geçirildi
        Davraz Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı
        Davraz Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı