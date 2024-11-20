Belediye personeli gibi giyinip, kent merkezinde iş makinesiyle define aradılar (4)

Isparta'da belediye personeline ait yelekler giyerek, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan şüpheliler İsmail Avcı, Halis Tümen, Yaşar Güzel, Hacı Duran Cırdı ve Şükrü Canıtez'in adliyedeki işlemleri tamamlandı. 5 şüpheli, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Tarihi eser kaçakçılığı' ve 'Kamu malına zarar verme' suçlamasıyla tutuklandı. Şüphelilerin verdikleri ifadede; kaçak kazıyı kabul etmedikleri, inşaat işi için bölgede çalışma yaptıklarını söyledikleri öğrenildi.

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