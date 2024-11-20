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        Belediye personeli gibi giyinip, kent merkezinde iş makinesiyle define aradılar (4)

        ŞÜPHELİLERTUTUKLANDIIsparta'da belediye personeline ait yelekler giyerek, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan şüpheliler İsmail Avcı, Halis Tümen, Yaşar Güzel, Hacı Duran Cırdı ve Şükrü Canıtez'in adliyedeki işlemleri tamamlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 17:34 Güncelleme: 20.11.2024 - 17:34
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        Belediye personeli gibi giyinip, kent merkezinde iş makinesiyle define aradılar (4)
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        ŞÜPHELİLERTUTUKLANDI

        Isparta'da belediye personeline ait yelekler giyerek, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan şüpheliler İsmail Avcı, Halis Tümen, Yaşar Güzel, Hacı Duran Cırdı ve Şükrü Canıtez'in adliyedeki işlemleri tamamlandı. 5 şüpheli, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Tarihi eser kaçakçılığı' ve 'Kamu malına zarar verme' suçlamasıyla tutuklandı. Şüphelilerin verdikleri ifadede; kaçak kazıyı kabul etmedikleri, inşaat işi için bölgede çalışma yaptıklarını söyledikleri öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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