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        Bakan Memişoğlu'ndan 'Yeni bir şey üreteceğim' diyen hekimlere destek (3)

        'İYİLİKLEKÖTÜLÜĞÜ YENECEĞİZ'Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Isparta Valiliği ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 19:24 Güncelleme: 02.12.2024 - 19:25
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        Bakan Memişoğlu'ndan 'Yeni bir şey üreteceğim' diyen hekimlere destek (3)
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        'İYİLİKLEKÖTÜLÜĞÜ YENECEĞİZ'

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Isparta Valiliği ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Memişoğlu’nu AK Parti İl Başkanı Furkan Cem Er ve çok sayıda partili karşıladı. Sağlık çalışanlarının bu ülkenin çok değerli insanları olduğunu aktaran Bakan Memişoğlu, "Dünya şunu gördü ki Türkiye hem kovidde hem depremde sağlık hizmetleri anlamında da sağlık insan gücü anlamında da altyapı anlamında da çok iyi yerlerdedir. Özellikle teşkilattaki ve toplumdaki bütün insanların sağlıkçılara sahip çıkmasını istiyorum. Bizler elimizden geldiğince insanlara hizmet etmeye çalışıyoruz. İçimizdeki birkaç çürük elma veya insanlıktan nasibini almamışları temizleme gücüne sahibiz. Dünyada sağlık parametrelerine baktığımız zaman dünyanın en iyi ülkelerinden bir tanesiyiz. Anne ve bebek ölümlerine baktığımız zaman ve insanların yaşam süresine baktığımız zaman sağlık hizmetleri sayesinde bugün Türkiye üst lige çıkma aşamasındadır. Dezenformasyonlara ve yanlış söylemlere aldırış etmeden yolumuza devam ediyoruz" dedi.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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