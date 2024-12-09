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        Isparta'da eğitim uçuşu sırasında askeri helikopter düştü: 6 şehit

        ISPARTA'da eğitim uçuşu sırasında birbirine temas eden 2 askeri helikopterden biri, boş araziye düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 13:41 Güncelleme: 09.12.2024 - 13:45
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        Isparta'da eğitim uçuşu sırasında askeri helikopter düştü: 6 şehit
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        ISPARTA’da eğitim uçuşu sırasında birbirine temas eden 2 askeri helikopterden biri, boş araziye düştü. Kazada, düşen UH-1 tipi helikopterdeki Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli ile 5 personel şehit oldu.

        Isparta Süleyman Demirel Havalimanı’ndan eğitim uçuşu için kalkış yapan Isparta Kara Havacılık Okulu'na ait 2 askeri helikopter, Keçiborlu ilçe merkezi yakınlarında saat 11.00 sıralarında havada birbirine temas etti. Helikopterlerden biri iniş yaparken, diğeri ise ilçe merkezinde, bir akaryakıt istasyonunun yakınındaki boş araziye düştü. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda kurtarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        6 PERSONEL ŞEHİT

        Düşen UH-1 tipi helikopterdeki Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli ile 2 teğmen ve 2 başçavuş şehit oldu. Yaralanan teğmen ise ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        KONTROL AMAÇLI HASTANEYE GETİRİLDİLER

        Diğer helikopterdeki 2 personel ise Kara Havacılık Okulu'nun revirindeki kontrolün ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Güvenli iniş yapan helikopterdeki personelin ambulansla hastaneye gelişi sırasında yakınları, “Ne olur göreyim. Görmek, öpmek istiyorum” diye gözyaşı döktü. 2 personelin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

        VALİ ERİN: İKİ EĞİTİM HELİKOPTERİ ÇARPIŞTI

        Isparta Valisi Abdullah Erin, kazada iki askeri helikopterin eğitim uçuşu sırasında temas ettiğini, birinin güvenli iniş yaptığını, diğerinin düştüğünü açıkladı.

        Helikopter kazasının bir görgü tanığı ise "2 helikopter havada çarpıştı. Biz yoldan geliyorduk, çarpışınca havada yanmaya başladı. Diğeri ileri gitti, ileriye indi" dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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