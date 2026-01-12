Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Isparta'daki kış manzaraları havadan görüntülendi

        Isparta'da kar yağışıyla beyaza bürünen Zindan Mağarası, tarihi manastır, Sorgun Yaylası ve Bal Ormanları dronla kayda alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2026 - 15:28 Güncelleme: 12.01.2026 - 15:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Isparta'daki kış manzaraları havadan görüntülendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Isparta'da kar yağışıyla beyaza bürünen Zindan Mağarası, tarihi manastır, Sorgun Yaylası ve Bal Ormanları dronla kayda alındı.

        Aksu ve Eğirdir ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, tarihi ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkan bölgeleri beyaza bürüdü.

        Kar yağışı, özellikle yüksek rakımlı mahallelerdeki yaylalara ve tarihi yapılara ayrı görsel güzellik kattı.

        Karın yağması ile 1500 metreyi bulan yüksek kesimlere giden doğa ve fotoğraf tutkunları, beyaz örtüyle kaplanan manzaralarda günün keyfini çıkardı.

        Zindan Mağarası, tarihi manastır, Sorgun Yaylası ve Bal Ormanları'nda oluşan güzel manzara dron ile kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'a kar yağacak mı? İşte Türkiye'nin kar raporu...
        İstanbul'a kar yağacak mı? İşte Türkiye'nin kar raporu...
        3 polisi şehit eden cani saldırı emri almış! İstenen ceza belli oldu!
        3 polisi şehit eden cani saldırı emri almış! İstenen ceza belli oldu!
        Fabian Ruiz bombası!
        Fabian Ruiz bombası!
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        İran'da can kaybı 500'ü aştı
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Teyzesini öldürdü... Kolonya ile yaktı... Cenazede ağladı!
        Teyzesini öldürdü... Kolonya ile yaktı... Cenazede ağladı!
        B planı Dovbyk!
        B planı Dovbyk!
        Bir gün, bir sayı insanları ne kadar korkutabilir?
        Bir gün, bir sayı insanları ne kadar korkutabilir?
        Agbadou tamam, gözler Wolves'ta!
        Agbadou tamam, gözler Wolves'ta!
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        Kırmızı halıda Hollywood ihtişamı
        Şiddetten kaçtılar... Anne ile kızı camiye sığındı!
        Şiddetten kaçtılar... Anne ile kızı camiye sığındı!
        Kim gelecekten geliyor?
        Kim gelecekten geliyor?
        Keşif için girdikleri mağarada karşılaştılar
        Keşif için girdikleri mağarada karşılaştılar
        Genç kadın sevgilisini banyoda katletti!
        Genç kadın sevgilisini banyoda katletti!
        6 kilo altın ve 1 milyon TL çaldı! Şaşırtan savunma!
        6 kilo altın ve 1 milyon TL çaldı! Şaşırtan savunma!
        Vasiyetini hazırladı
        Vasiyetini hazırladı
        Szymanski'ye Rennes kancası!
        Szymanski'ye Rennes kancası!
        83. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        83. Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda
        Rekorun ardından belirsizlik kapıda
        12 - 18 Ocak haftalık burç yorumlarınız
        12 - 18 Ocak haftalık burç yorumlarınız

        Benzer Haberler

        Bir yetenek taraması hayatını değiştirdi 10 yaşındaki güreşçi Asya, Türkiye...
        Bir yetenek taraması hayatını değiştirdi 10 yaşındaki güreşçi Asya, Türkiye...
        Isparta'da son bir haftalık polis denetimlerinde 52 aranan şahıs yakalandı
        Isparta'da son bir haftalık polis denetimlerinde 52 aranan şahıs yakalandı
        Kontrolden çıkan kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
        Kontrolden çıkan kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı
        Başkan Başdeğirmen, şampiyon takımla buluştu
        Başkan Başdeğirmen, şampiyon takımla buluştu
        Yolcu otobüsünde bin 307 adet uyuşturucu emdirilmiş kâğıt ele geçirildi
        Yolcu otobüsünde bin 307 adet uyuşturucu emdirilmiş kâğıt ele geçirildi
        Ambulansla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
        Ambulansla çarpışan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı