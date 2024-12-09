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        Isparta'da eğitim uçuşu sırasında askeri helikopter düştü: 6 şehit (6)

        TUĞGENERALBAYDİLLİ1972 Sivas doğumlu olan Tuğgeneral İsa Baydilli, 2022 yılında albaylıktan tuğgeneralliğe terfi ederek Isparta Kara Havacılık Okulu Komutanlığı görevine atandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 17:58 Güncelleme: 09.12.2024 - 17:58
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        Isparta'da eğitim uçuşu sırasında askeri helikopter düştü: 6 şehit (6)
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        TUĞGENERALBAYDİLLİ

        1972 Sivas doğumlu olan Tuğgeneral İsa Baydilli, 2022 yılında albaylıktan tuğgeneralliğe terfi ederek Isparta Kara Havacılık Okulu Komutanlığı görevine atandı. Askeri havacılık alanında uzmanlığı ve liderliğiyle tanınan Baydilli, Türk Kara Kuvvetleri'nin nitelikli pilotlar yetiştirme hedefinde önemli rol üstlendi. Görevi süresince, modern havacılık eğitimi ve teknolojilerinin kara kuvvetlerine kazandırılmasında büyük katkı sağlayan Baydilli, meslektaşları ve öğrencileri tarafından sevilen lider olarak meslek hayatında disiplini ve başarılarıyla ön plana çıktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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