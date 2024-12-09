Isparta'da eğitim uçuşu sırasında askeri helikopter düştü: 6 şehit (6)

TUĞGENERALBAYDİLLİ

1972 Sivas doğumlu olan Tuğgeneral İsa Baydilli, 2022 yılında albaylıktan tuğgeneralliğe terfi ederek Isparta Kara Havacılık Okulu Komutanlığı görevine atandı. Askeri havacılık alanında uzmanlığı ve liderliğiyle tanınan Baydilli, Türk Kara Kuvvetleri'nin nitelikli pilotlar yetiştirme hedefinde önemli rol üstlendi. Görevi süresince, modern havacılık eğitimi ve teknolojilerinin kara kuvvetlerine kazandırılmasında büyük katkı sağlayan Baydilli, meslektaşları ve öğrencileri tarafından sevilen lider olarak meslek hayatında disiplini ve başarılarıyla ön plana çıktı.