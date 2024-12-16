Isparta'da yolcu otobüsü devrildi; yaralılar var

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. Yaralıların olduğu kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Isparta- Eğirdir yolunun Miskinler yokuşu mevkisinde, saat 12.30 sıralarında bir seyahat firmasına ait yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Virajlı yolda kontrolden çıkarak tarlaya giren otobüs, yan yattı. Kazanın ardından çok sayıda kurtarma ekibi olay yerine sevk edildi. Yaralıların kurtarılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.