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        Isparta'da yolcu otobüsü devrildi; yaralılar var

        ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde yolcu otobüsü devrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 13:13 Güncelleme: 16.12.2024 - 13:15
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        Isparta'da yolcu otobüsü devrildi; yaralılar var
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        ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde yolcu otobüsü devrildi. Yaralıların olduğu kaza yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

        Isparta- Eğirdir yolunun Miskinler yokuşu mevkisinde, saat 12.30 sıralarında bir seyahat firmasına ait yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Virajlı yolda kontrolden çıkarak tarlaya giren otobüs, yan yattı. Kazanın ardından çok sayıda kurtarma ekibi olay yerine sevk edildi. Yaralıların kurtarılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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