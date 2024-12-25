Isparta'da taşımalı eğitime kar engeli
ISPARTA'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın il merkezinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
ISPARTA’da etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın il merkezinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Isparta Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde gün boyunca yaşanan kar yağışı sonucu bazı bölgelerde beklenen buzlanma sebebiyle öğrencilerimizin güvenliğini teminen; Isparta il merkezindeki okullarımıza köylerimizden taşımalı sistemle gelen öğrencilerimiz, Keçiborlu ilçemizde taşımalı sistemle okullarına gelen öğrencilerimiz, Sütçüler ilçemizdeki tüm köy okullarındaki öğrencilerimizle ilçe merkezine taşımalı sistemle gelen öğrencilerimiz, yarın için 1 gün süreyle izinli sayılacaktır. Yenişarbademli ilçemizde ise eğitim ve öğretime yarın için 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
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