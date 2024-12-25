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        Isparta'da taşımalı eğitime kar engeli

        ISPARTA'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın il merkezinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 22:09 Güncelleme: 25.12.2024 - 22:09
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        Isparta'da taşımalı eğitime kar engeli
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        ISPARTA’da etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın il merkezinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

        Isparta Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde gün boyunca yaşanan kar yağışı sonucu bazı bölgelerde beklenen buzlanma sebebiyle öğrencilerimizin güvenliğini teminen; Isparta il merkezindeki okullarımıza köylerimizden taşımalı sistemle gelen öğrencilerimiz, Keçiborlu ilçemizde taşımalı sistemle okullarına gelen öğrencilerimiz, Sütçüler ilçemizdeki tüm köy okullarındaki öğrencilerimizle ilçe merkezine taşımalı sistemle gelen öğrencilerimiz, yarın için 1 gün süreyle izinli sayılacaktır. Yenişarbademli ilçemizde ise eğitim ve öğretime yarın için 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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