Isparta'da taşımalı eğitime kar engeli

ISPARTA’da etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın il merkezinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Isparta Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde gün boyunca yaşanan kar yağışı sonucu bazı bölgelerde beklenen buzlanma sebebiyle öğrencilerimizin güvenliğini teminen; Isparta il merkezindeki okullarımıza köylerimizden taşımalı sistemle gelen öğrencilerimiz, Keçiborlu ilçemizde taşımalı sistemle okullarına gelen öğrencilerimiz, Sütçüler ilçemizdeki tüm köy okullarındaki öğrencilerimizle ilçe merkezine taşımalı sistemle gelen öğrencilerimiz, yarın için 1 gün süreyle izinli sayılacaktır. Yenişarbademli ilçemizde ise eğitim ve öğretime yarın için 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.