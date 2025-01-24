Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        'İstanbul'da yeteri kadar eser var, Antiokheia'nınkiler geri gelsin'

        ISPARTA'nın Yalvaç ilçesindeki Pisidia Antiokheia Antik Kenti'nde yaklaşık 100 yıl önceki kazılarda ortaya çıkarılan ve İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne götürülen eserlerin iadesi istendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 10:16 Güncelleme: 24.01.2025 - 10:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        'İstanbul'da yeteri kadar eser var, Antiokheia'nınkiler geri gelsin'
        ABONE OL

        ISPARTA'nın Yalvaç ilçesindeki Pisidia Antiokheia Antik Kenti'nde yaklaşık 100 yıl önceki kazılarda ortaya çıkarılan ve İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne götürülen eserlerin iadesi istendi. Prof. Dr. Mehmet Özhanlı, "Bölgede hala kazılar yapılıyor. Götürülen heykel başlarının gövdeleri de bulunabilir. İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde yeteri kadar eser var" dedi.

        Hristiyanlık dünyası için büyük önem taşıyan Pisidia Antiokheia Antik Kenti, Isparta'nın Yalvaç ilçesinde yer alıyor. 1908 yılında ilk kazıların W. Ramsay tarafından başlatılıp 1'inci Dünya Savaşı'na kadar sürdüğü bilinen antik kentte, 1924 yılında Michigan Üniversitesi adına geniş bir ekiple yapılan kapsamlı kazılar, 1927 yılına kadar devam etti. Kentin birçok noktasında ve Antiokheia'nın kutsal alanı olan Men Tapınağı ile çevresinde kazılar gerçekleştirildi. Bu tarihte Yalvaç'ta arkeoloji müzesi bulunmamasından dolayı çıkarılan eserler, Afyonkarahisar, Konya ve İstanbul'daki arkeoloji müzelerine götürüldü.

        AFYONKARAHİSAR VE KONYA'DAKİLER GELDİ

        Yalvaç'ta 1966 yılında arkeoloji müzesinin açılmasıyla Afyonkarahisar ve Konya müzelerine götürülen eserler taşınıp, müzede sergilenmeye başlandı. İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne götürülen eserler ise geri getirilemedi. Bu eserler arasında yer alan Men Tapınağı'nda 1913 yılında açığa çıkarılan Kornelia Antonia heykeli, kent merkezinde bulunan İmparator Augustus başı, İmparator Lucius Verus başı ve genç bir heykel başı, İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. Pisidia Antiokheia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Özhanlı, eserlerin ait oldukları Yalvaç Müzesi'ne getirilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı. Prof. Dr. Özhanlı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın son yıllarda gerçekleştirdiği çalışmalarla farklı yollardan yurt dışına kaçırılan eserleri ait oldukları yere getirme projesinin çok başarılı olduğunu söyledi.

        'YALVAÇ'A GETİRİLMESİ YERİNE BİR KARAR OLACAKTIR'

        Prof. Dr. Özhanlı, "Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, eserlerin ait olduğu yerlerde sergilenmesi için yaptığı çalışmalar bizleri çok memnun ediyor. Başarılı operasyonlarla çok önemli eserlerimiz ana vatanlarına döndü. Bölgede önemli yere sahip olan Pisidia Antiokheia Antik Kenti'nden yıllar önce sergilenmek üzere İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne götürülen eserlerin artık yerinde sergilenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yalvaç'ta bir arkeoloji müzesi var ve bu müzede bölgeden çıkarılan eserlerin sergilenmesi daha anlamlı olacaktır. Ayrıca bölgede hala kazılar yapılıyor. Götürülen heykel başlarının gövdeleri de bulunabilir. İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde yeteri kadar eser var. Yalvaç Arkeoloji Müzesi'nde ise yalnızca bölgeden çıkarılan eserler var. O eserlerin de Yalvaç'a getirilmesi yerinde bir karar olacaktır. Hem müzenin ziyaretçi sayısı artacak hem de bölgedeki halk turizm gelirinden faydalanacaktır" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gözaltına alındı
        Gözaltına alındı
        Grand Kartal Otel’in hissedarlarından Ceyda Hacıbekiroğlu'nun tepki çeken paylaşımı
        Grand Kartal Otel’in hissedarlarından Ceyda Hacıbekiroğlu'nun tepki çeken paylaşımı
        Almanya anamuhalefet liderinden 'sınır kontrolleri' sözü
        Almanya anamuhalefet liderinden 'sınır kontrolleri' sözü
        İstanbul'da servis minibüsü şarampole uçtu! Can kayıpları var!
        İstanbul'da servis minibüsü şarampole uçtu! Can kayıpları var!
        Esra, Şevval ve Eslem... 3'ü de 12. kattan atlamış! Ölüm arkadaşlığı!
        Esra, Şevval ve Eslem... 3'ü de 12. kattan atlamış! Ölüm arkadaşlığı!
        Bolu'daki yangın faciasında gözaltı sayısı 12'ye çıktı
        Bolu'daki yangın faciasında gözaltı sayısı 12'ye çıktı
        Kafesli parti için istenen ceza belli oldu!
        Kafesli parti için istenen ceza belli oldu!
        5 kurşunla öldürülmüştü! Katilinin adını söylemiş!
        5 kurşunla öldürülmüştü! Katilinin adını söylemiş!
        Trump Kennedy suikastıyla ilgili belgelerin gizliliğini kaldırdı
        Trump Kennedy suikastıyla ilgili belgelerin gizliliğini kaldırdı
        Narenciye bahçesindeki kadın cinayetinde 3 tutuklama!
        Narenciye bahçesindeki kadın cinayetinde 3 tutuklama!
        NATO: Kriz durumundayız
        NATO: Kriz durumundayız
        "2 kırmızı kart verilmedi"
        "2 kırmızı kart verilmedi"
        "Biden korkunç bir iş yaptı"
        "Biden korkunç bir iş yaptı"
        Alerjilerin silinmesi mümkün mü?
        Alerjilerin silinmesi mümkün mü?
        Galatasaray, Ahmed Kutucu'yu açıkladı!
        Galatasaray, Ahmed Kutucu'yu açıkladı!
        ABD'den dikkat çeken Panama ziyareti
        ABD'den dikkat çeken Panama ziyareti
        "Faizin çok daha aşağıya indiğini görmek isterim"
        "Faizin çok daha aşağıya indiğini görmek isterim"
        Bu korkular sizde de varsa monofobiye dikkat!
        Bu korkular sizde de varsa monofobiye dikkat!
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Hukukî sorumluluğun mevcut olmadığı durumlarda, vicdanî sorumluluk devreye girer!
        Hukukî sorumluluğun mevcut olmadığı durumlarda, vicdanî sorumluluk devreye girer!

        Benzer Haberler

        Isparta'da bir kişiyi gasbettikleri iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı
        Isparta'da bir kişiyi gasbettikleri iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı
        Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 ağır yaralı
        Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 ağır yaralı
        Belediye personeli gibi giyinip, kent merkezinde kaçak kazı yapan sanıklara...
        Belediye personeli gibi giyinip, kent merkezinde kaçak kazı yapan sanıklara...
        Isparta'daki halı ve kilim müzesi geçen yıl 110 bin ziyaretçi ağırladı
        Isparta'daki halı ve kilim müzesi geçen yıl 110 bin ziyaretçi ağırladı
        'Eğirdir Gölü'ndeki su bitkilerini ortadan kaldırmak, ormandaki ağaçları yo...
        'Eğirdir Gölü'ndeki su bitkilerini ortadan kaldırmak, ormandaki ağaçları yo...
        Süleyman Demirel Müzesi geçen yıl 32 bin 200 ziyaretçi ağırladı
        Süleyman Demirel Müzesi geçen yıl 32 bin 200 ziyaretçi ağırladı