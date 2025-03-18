Isparta'da eğitim gören yabancı uyruklu askerler arasında kavga: 24 Somalili asker yaralı

ISPARTA'da il merkezinde bulunan General İhsan Alper Kışlası'nda eğitim gören Somalili askerler arasında kavga çıktı. Kavgada ilk belirlemelere göre 24 Somali uyruklu asker yaralandı.

General İhsan Alper Kışlası'nda eğitim gören Somalili askerler arasında oynanan futbol maçı sırasında kavga çıktı. Yaşanan arbede sırasında yaralanan yabancı uyruklu askerler hastanelerde tedaviye alındı. Isparta Valiliği’nden olayla ilgili yapılan açıklamada adli ve idari tahkikat yapıldığı belirtilerek, “İlimiz merkezinde bulunan General İhsan Alper Kışlası'nda eğitim gören Somalili askerler arasında futbol maçı sırasında çıkan kavga sonucunda ilk belirlemelere göre 24 Somali uyruklu asker yaralanmıştır. Yaralılar ilimizdeki hastanelerde tedavi altına alınmış olup, biri dışında sağlık durumları iyidir. Kışlada şu an itibariyle herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. İdari ve adli tahkikat ilgili kurumlar tarafından yürütülmektedir" denildi.