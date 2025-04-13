Ağaca çarpan otomobildeki doçent öldü, eşi ve oğlu yaralandı

ISPARTA’da, ağaca çarpan otomobildeki Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Kaya (37) hayatını kaybetti, eşi ile oğlu yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Gönen ilçe girişinde meydana geldi. Ramazan Kaya’nın (39) kontrolünü yitirdiği 32 HB 088 plakalı otomobil, yoldan çıkarak ağaca çarptı. Kazada Kaya ile yanındaki eşi SDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Kaya ve çocukları Selim Ege Kaya (5) yaralandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi. Yaralılardan Elif Kaya, Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne, eşi ve oğlu ise Isparta Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Tedaviye alınan yaralılardan Elif Kaya, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Baba ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.