Deniz simidi ile göle giren Afgan uyruklu Haroon'un cansız bedeni bulundu (2)

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde deniz simidi ile göle giren Afganistan uyruklu Mohammad Haroon'u (34) bulmak için gölde arama yapan dalgıçlar, saat 23.30 sıralarında cansız bedenini buldu. Kıyıya çıkartılan Haroon'un cansız bedeni, morga götürüldü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.