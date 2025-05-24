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        10 yıldır kayıp Mehmet'in gözaltına alınan eski eşi ile 2 şüpheli adliyede

        ISPARTA'da10 yıl önce kaybolan Mehmet Çetin'in (32) öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski eşi ile 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 13:47 Güncelleme: 24.05.2025 - 13:50
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        10 yıldır kayıp Mehmet'in gözaltına alınan eski eşi ile 2 şüpheli adliyede
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        ISPARTA'da10 yıl önce kaybolan Mehmet Çetin'in (32) öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski eşi ile 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Senirkent ilçesine bağlı Büyükkabaca beldesinde 10 yıl önce kaybolan Mehmet Çetin'in ailesi, bu yıl nisan ayında İstanbul'da bir televizyon programına katıldı. Aile fertlerinin anlattıkları sonrası Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Mehmet Çetin'in öldürülmüş olabileceği yönündeki şüpheler üzerine eski eşi D.K. ile belde sakinlerinden B.B. ve B.A. salı günü televizyon kanalının stüdyosunda, canlı yayın sırasında gözaltına alındı. Isparta'ya getirilen şüpheliler, 4 gün süren ifadelerinin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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