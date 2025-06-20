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        Ihlamur toplarken kayalıktan düşüp öldü

        ISPARTA'nın Aksu ilçesinde ıhlamur toplamaya gittiği dağda kayalıktan düşen emekli polis memuru Mehmet Erol (75), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 12:44 Güncelleme: 20.06.2025 - 12:50
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        Ihlamur toplarken kayalıktan düşüp öldü
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        ISPARTA'nın Aksu ilçesinde ıhlamur toplamaya gittiği dağda kayalıktan düşen emekli polis memuru Mehmet Erol (75), hayatını kaybetti.

        Ihlamur toplamak için dün dağlık alana giden Mehmet Erol, kayalıktan düştü. Yaklaşık 300 metre yüksekliğindeki kayalıklarda 20 metre sürüklenen Erol, mahsur kaldı. İhbarla olay yerine giden AFAD, jandarma ve sağlık ekibi kurtarma çalışması yaptı. Ekiplerin ulaştığı Erol'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Erol'un cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürüldü.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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