Ihlamur toplarken kayalıktan düşüp öldü

Ihlamur toplamak için dün dağlık alana giden Mehmet Erol, kayalıktan düştü. Yaklaşık 300 metre yüksekliğindeki kayalıklarda 20 metre sürüklenen Erol, mahsur kaldı. İhbarla olay yerine giden AFAD, jandarma ve sağlık ekibi kurtarma çalışması yaptı. Ekiplerin ulaştığı Erol'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Erol'un cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürüldü.

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