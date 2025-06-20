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        Bakan Yumaklı, 'Eğirdir Gölü Su Eylem Planı'nı açıkladı; 21 milyar liralık yatırım (2)

        ISPARTA'DAZİYARETLER YAPTITarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Eğirdir ilçesindeki temaslarının ardından Isparta il merkezine geçti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 20:58 Güncelleme: 20.06.2025 - 21:00
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        Bakan Yumaklı, 'Eğirdir Gölü Su Eylem Planı'nı açıkladı; 21 milyar liralık yatırım (2)
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        ISPARTA'DAZİYARETLER YAPTI

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Eğirdir ilçesindeki temaslarının ardından Isparta il merkezine geçti. Isparta Valiliği'ne gelen Bakan İbrahim Yumaklı’yı Vali Abdullah Erin karşıladı. Valilik makamında bir süre kent hakkında bilgi alan Bakan Yumaklı, daha sonra Vali Abdullah Erin, milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz ve Osman Zabun, Isparta Ticaret Odası ve Ticaret Borsası başkanları, ziraat odaları, hayvan yetiştiricileri birlik başkanlarının da bulunduğu koordinasyon toplantısına katıldı.

        AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI’NA GEÇTİ

        Isparta Belediyesi'ni ziyaret eden Bakan Yumaklı, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’den faaliyetlerle ilgili bilgi aldıktan sonra AK Parti İl Başkanlığı’na geçerek, partililerle basına kapalı toplantı yaptı. Yaklaşık 1 saatlik toplantının ardından da sırasıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret ettikten sonra Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ziyaretiyle programını tamamlayan Bakan İbrahim Yumaklı kentten ayrıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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