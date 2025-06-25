2 yaşındaki bebeğin yuttuğu çivi midesinden çıkarıldı

BURDUR'un Bucak ilçesinde 2 yaşındaki çocuğun yuttuğu 4 santimetre uzunluğundaki çivi, Isparta'da gerçekleştirilen endoskopik işlemle çıkarıldı.

Burdur'da 2 yaşındaki bebeğin çivi yuttuğunu fark eden aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla ailenin bulunduğu adrese sevk edilen sağlık ekipleri, bebeği ambulansla hastaneye kaldırdı. Isparta'daki Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen bebek, endoskopi ve çocuk gastroenteroloji birimi tarafından değerlendirildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı radyolojik görüntüleme ile cismin midedeki yerleşimi saptandı ve endoskopik işlemle yaklaşık 4 santimetre uzunluğundaki çivi çıkarıldı. İşlem sonrası herhangi bir komplikasyon gelişmeyen hasta, izlem amacıyla servise yatırıldı ve kısa süreli takip sonrasında da taburcu edildi.

Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Uzman Dr. Abdülkerim Elmas, yabancı cisim yutmanın özellikle 6 ay ile 3 yaş arası çocuklarda sık görüldüğünü ve bazı durumlarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguladı. Uzman Dr. Elmas, "Özellikle pil, mıknatıs, çivi gibi keskin veya kimyasal maddeler içeren nesneler sindirim sisteminde delinme, enfeksiyon ya da tıkanıklık gibi komplikasyonlara neden olabilmektedir. Aileler küçük çocukların erişebileceği alanlarda bu tür tehlikeli objeleri bulundururken son derece dikkatli olmalı, çocuklarda ani gelişen ağlama, yutma güçlüğü, kusma veya karın ağrısı gibi belirtiler görülmesi halinde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurmalı" diye konuştu.