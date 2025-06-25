Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        2 yaşındaki bebeğin yuttuğu çivi midesinden çıkarıldı

        BURDUR'un Bucak ilçesinde 2 yaşındaki çocuğun yuttuğu 4 santimetre uzunluğundaki çivi, Isparta'da gerçekleştirilen endoskopik işlemle çıkarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 17:53 Güncelleme: 25.06.2025 - 17:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        2 yaşındaki bebeğin yuttuğu çivi midesinden çıkarıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BURDUR'un Bucak ilçesinde 2 yaşındaki çocuğun yuttuğu 4 santimetre uzunluğundaki çivi, Isparta'da gerçekleştirilen endoskopik işlemle çıkarıldı.

        Burdur'da 2 yaşındaki bebeğin çivi yuttuğunu fark eden aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla ailenin bulunduğu adrese sevk edilen sağlık ekipleri, bebeği ambulansla hastaneye kaldırdı. Isparta'daki Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen bebek, endoskopi ve çocuk gastroenteroloji birimi tarafından değerlendirildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı radyolojik görüntüleme ile cismin midedeki yerleşimi saptandı ve endoskopik işlemle yaklaşık 4 santimetre uzunluğundaki çivi çıkarıldı. İşlem sonrası herhangi bir komplikasyon gelişmeyen hasta, izlem amacıyla servise yatırıldı ve kısa süreli takip sonrasında da taburcu edildi.

        Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Uzman Dr. Abdülkerim Elmas, yabancı cisim yutmanın özellikle 6 ay ile 3 yaş arası çocuklarda sık görüldüğünü ve bazı durumlarda ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguladı. Uzman Dr. Elmas, "Özellikle pil, mıknatıs, çivi gibi keskin veya kimyasal maddeler içeren nesneler sindirim sisteminde delinme, enfeksiyon ya da tıkanıklık gibi komplikasyonlara neden olabilmektedir. Aileler küçük çocukların erişebileceği alanlarda bu tür tehlikeli objeleri bulundururken son derece dikkatli olmalı, çocuklarda ani gelişen ağlama, yutma güçlüğü, kusma veya karın ağrısı gibi belirtiler görülmesi halinde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurmalı" diye konuştu.

        'ERKEN MÜDAHALE HAYAT KURTARIR'

        Uzman Dr. Abdülkerim Elmas, endoskopik yöntemlerle erken dönemde yapılan müdahalelerin komplikasyonların önlenmesi açısından önem taşıdığına dikkati çekti. Aileleri ev ortamında daha dikkatli olmaları konusunda uyaran Elmas, "Çocukların erişebileceği alanlarda çivi, vida, pil, iğne gibi cisimler kesinlikle bırakılmamalı. Oyuncakların parçalanabilir, küçük veya yutulabilir olmamasına dikkat edilmeli. Şüpheli bir durumda ise mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Başkanı Trump'tan açıklamalar
        ABD Başkanı Trump'tan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde temaslar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde temaslar
        Evini bastığı kız arkadaşını öldürdü!
        Evini bastığı kız arkadaşını öldürdü!
        25 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        25 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Katliam gibi kaza! 5 can kaybı var!
        Katliam gibi kaza! 5 can kaybı var!
        2026 NATO Zirvesi Türkiye'de
        2026 NATO Zirvesi Türkiye'de
        İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan faiz öngörüsü
        İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan faiz öngörüsü
        Boşanıyorlar
        Boşanıyorlar
        Rüzgarla başka bir ilçeye sıçradı!
        Rüzgarla başka bir ilçeye sıçradı!
        Sapığa ceza yağdı! Otizmli kız çocuğuna TIR'da 4 gün cinsel istismar!
        Sapığa ceza yağdı! Otizmli kız çocuğuna TIR'da 4 gün cinsel istismar!
        NATO lideri Rutte: ABD'nin saldırısı legaldir
        NATO lideri Rutte: ABD'nin saldırısı legaldir
        Kaleye Martinez, sol beke Digne!
        Kaleye Martinez, sol beke Digne!
        Silahlı saldırıda 9 yaşındaki çocuk öldü!
        Silahlı saldırıda 9 yaşındaki çocuk öldü!
        Sezon ortasında Çeşme susuz mu kalacak?
        Sezon ortasında Çeşme susuz mu kalacak?
        Biri bıçak biri satırla geldi!
        Biri bıçak biri satırla geldi!
        İsrail-İran ateşkesinde son durum ne?
        İsrail-İran ateşkesinde son durum ne?
        Yaren'in yavruları da halkalandı! Uydudan izlenecekler
        Yaren'in yavruları da halkalandı! Uydudan izlenecekler
        Uğurcan transferinde Fenerbahçe bir adım önde!
        Uğurcan transferinde Fenerbahçe bir adım önde!
        Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu'na dev teklif!
        Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu'na dev teklif!
        Doktorlar için yeni dönem
        Doktorlar için yeni dönem

        Benzer Haberler

        Otobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye götürdü
        Otobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye götürdü
        Isparta'da özel halk otobüsü şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
        Isparta'da özel halk otobüsü şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
        Isparta'da Çamyol Ormanı mor çiçeklerle bezendi
        Isparta'da Çamyol Ormanı mor çiçeklerle bezendi
        Isparta'da mermer ocağında kafasına taş düşen işçi öldü
        Isparta'da mermer ocağında kafasına taş düşen işçi öldü
        Traktörün altında kalan 16 yaşındaki Selahattin öldü
        Traktörün altında kalan 16 yaşındaki Selahattin öldü
        Isparta'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
        Isparta'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti