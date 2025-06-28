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        Seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü yandı

        ISPARTA- Antalya kara yolunda seyir halindeyken alev alan otobüsteki 25 yolcu tahliye edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 18:14 Güncelleme: 28.06.2025 - 18:20
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        Seyir halindeyken alev alan yolcu otobüsü yandı
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        ISPARTA- Antalya kara yolunda seyir halindeyken alev alan otobüsteki 25 yolcu tahliye edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.

        Isparta- Antalya kara yolu Sakızlık mevkisinde ilerleyen 26 KE 014 plakalı şehirler arası yolcu taşıyan otobüsten yükselen dumanı fark eden sürücü, aracı yol kenarında durdurdu. Motor kısmından alev alan otobüsteki 25 yolcu hızla tahliye edildi. Alevler kısa sürede otobüsü sardı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekibi, yangını söndürdü. Dumandan etkilenen otobüsün muavinine olay yerinde müdahale edildi. Otobüsün kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Yolcuların başka bir otobüsle gidecekleri yere götürüleceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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