İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Isparta-Konya kara yolu Sorkuncak köyü mevkisinde meydana geldi. Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 32 AE 444 plakalı otomobil ile 01 ATG 940 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. İhbarla olay yerine, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobildeki yolculardan Raziye Kura olay yerinde hayatını kaybetti. İki otomobildeki 9 yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

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