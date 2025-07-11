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        İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

        ISPARTA- Konya kara yolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Raziye Kura (54) hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 14:41 Güncelleme: 11.07.2025 - 14:41
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        İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
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        ISPARTA- Konya kara yolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Raziye Kura (54) hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Isparta-Konya kara yolu Sorkuncak köyü mevkisinde meydana geldi. Sürücüleri henüz öğrenilemeyen 32 AE 444 plakalı otomobil ile 01 ATG 940 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. İhbarla olay yerine, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobildeki yolculardan Raziye Kura olay yerinde hayatını kaybetti. İki otomobildeki 9 yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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