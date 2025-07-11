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        İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı (2)

        CHPADANA İL BAŞKAN YARDIMCISI VE AİLESİ YARALANDIIsparta- Konya kara yolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı, Raziye Kura'nın (54) öldüğü, 9 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin inceleme devam ediyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 16:37 Güncelleme: 11.07.2025 - 16:37
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        İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı (2)
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        CHPADANA İL BAŞKAN YARDIMCISI VE AİLESİ YARALANDI

        Isparta- Konya kara yolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı, Raziye Kura'nın (54) öldüğü, 9 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin inceleme devam ediyor. Kazada yaralanan 01 ATG 940 plakalı otomobilin sürücüsü CHP Adana İl Başkan Yardımcısı Mehmet Çetin ile eşi Songül ve kızı Ayça Çetin, 32 AE 444 plakalı otomobili kullanan Ali Yılmaz ile beraberindeki Neşe Kura, Mevlüt Kura, Ömer Kura, Ramazan Kura ve Muhammer Kura'nın tedavisi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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